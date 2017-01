Birincilerin 3 bin, 2’ncilerin 2 bin, 3’üncülerin ise bin 500 TL ile ödüllendirileceği yarışma, gazete ve dergi, televizyon, radyo ve internet olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek.

İKİ DALDA BAŞVURU YAPILAMAZ

Adaylarda aranılan başvuru şartları ise şöyle açıklandı:

“Genel şartlar; adayların profesyonel medya mensupları olması gereklidir. Her bir eser için eser sahibi olarak en fazla dört kişi başvuruda bulunabilir. Ödüller eser başına verilecektir. Her aday, yarışmaya en fazla iki (2) dalda, birer eser ile katılabilecektir. Gazete ve dergi tek bir kategori olarak nitelendirilmiştir (Örnek: Gazete haberi dalında başvuranlar, dergi haberi alanında ikinci bir başvuru yapamazlar). Aynı eserle iki dalda başvuru yapılamaz. Çalışmaların 01 Ocak 2016-31 Aralk 2016 tarihleri arasında profesyonel yayın organında Türkçe yayımlanmış olması gereklidir. Adaylar yarışmaya yarışmanın internet sitesinden başvuracaklardır. Yarışmaya yerel ve/veya bölgesel yayın yapan medya organlarında çalışan kişiler başvurabilir. Yaygın medya organlarının yerel medya ayaklarında çalışan kişiler yarışmaya başvuramazlar. Yarışmaya sadece eser sahipleri katılabilir. Eser sahipleri yerine farklı kişilerin başvuru yapması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır. Aynı haberle birden fazla dalda başvuru yapılması yasaktır. Yarışma sonuçları, 2017 yılı Mart ayında Genel Müdürlüğümüzün web sayfasında (byegm.gov.tr) ve yarışmanın web sitesinde yayımlanacak, dereceye giren medya mensuplarıyla iletişime geçilerek bildirilecektir. Eser sahibi sonuç beklediği başka bir yarışmaya başvurduğu eserle katılamaz. Başka bir yarışmada ödül almış çalışmalar kabul edilmeyecektir. Böyle bir durumda ödül iptal edilecektir. Eser sahipleri yarışma sonuçlanana kadar herhangi bir başka yarışmaya aynı eserle başvuru yapamayacaklardır. İstenilen belge ve bilgilerin eksik olması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

AS ŞİFRESİ ZORUNLU

Özel şartlar ise;

Yazılı Basın Dalları: Yarışmaya Türkiye’den yazılı dalda katılan kişilerin gazetelerini Anadolu’nun Sesi Sistemi’ne (AS) periyodik olarak göndermeleri ve AS şifresine sahip olmaları zorunludur. AS sisteminde gazetesi bulunmayan katılımcıların konu ile ilgili talebini içeren e-postayı, gazetelerinin künye bilgileri ile birlikte yerelmedya@byegm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Yazılı dallarda (haber fotoğrafi ve mizanpaj dalları dâhil) katılacak adayların dosyalarını JPEG, PNG veya PDF formatlarında yüklemeleri gerekmektedir. Gazete ve dergi kategorisi altındaki dallara ancak bir mecradan bir eserle katılabilinir.”

HABER MERKEZİ