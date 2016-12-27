1990’lı yıllardan 2005 yılına kadar altın çağını yaşayan kasetçilik, şimdilerde can çekişiyor. Hepimizin evinde bulunan ve neredeyse eskiden hayatımızın olmazsa olmazlarında birisi olan kasetler ise şu anda teknolojiye direniyor. Malatya’da 5 kasetçiden birisi olan Murat Tura, halen kasetçilik mesleğine devam ediyor. BUSABAH’a konuşan ve mesleği hakkında bilgiler veren Tuna, kasetçiliğin artık bittiğini söyledi.

Geçmişte Malatya’da 25 kasetçi olduklarını ve şu anda 5 kasetçi olarak mesleğe devam ettiklerini ifade eden Tura, kendine ait müşterileri bulunduğu için ayakta kaldığını söyledi.

KASETÇİLİK İŞİ BİTTİ

Kasetlerin artık antika durumuna düştüğünü belirten Tura, “Kasetçilik işi bitti. Kaseti artık çok nadir alıyorlar. Dışarıdan gelenler için birkaç tane yapıyoruz. Sadece mesleğimizin adı kasetçi olarak kaldı. CD de bitti artık. Kasetçiliğin bitmesinin nedeni bilgisayarların yaygınlaşması. Artık kaset antika durumuna düştü. Ben kasetlerin daha çok pahalanacağını tahmin ediyorum. Şu anda bir kasetin fiyatı 10 TL. Ben de şu anda halk müziği kasetleriyle pop müziği kasetleri var. Biz de gençlerin dinlediği pek bir şey yok. Gençler şimdi internetten ‘Arsız Bela’ dinliyorlar. Buna da yapacak bir şey yok. Arsız Bela da kaset çıkartmıyor. Gençlik bitmiş” diye konuştu.

HAFTADA 2 KASET SATABİLİYORUM

En çok Kürtçe müzik kasetlerinin satıldığını ifade eden Tura, “Müşterilerim genelde yaşlı olan kesim. Yani 40 ila 55 yaş grubu arası. Genelde benim burada Kürtçe kasetler satılıyor. Özellikle Adıyaman ve Maraş’a yönelik Kürtçe müzikler dinleniyor. Kasetçilik bitti ama Allah nasip ederse direneceğiz. Biz de şimdilik bir sıkıntı yok. Çünkü müşterilerim sabit ve onlarla devam ediyoruz. Haftada ancak 2 tane kaset satabiliyorum. Ayda 4-5 tane ancak kaset satabiliyorum. O da yaz aylarında satılıyor. Satışlar kışın hiç olmuyor. Ben sadece sanatçının ve kasetçinin değeri kalmadığına üzülüyorum. Yani hepimiz ayak altı olduk. Sanatçılar da ayak altı oldu, biz de. Ben sanatçının kaseti çıkmadan internette müzikleri dinleyebiliyorum. Böyle bir şey olamaz. Teknolojiye yenik düştük” söylemlerinde bulundu.

MUTLU SARIGÜL