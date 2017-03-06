MÜSİAD’ın 19. Genel Kurulunun ardından Malatya Şube Başkanlığı’na seçilen Hüseyin Kalan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, seçimlerin Malatya’ya ve MÜSİAD’a hayırlı olmasını temenni etti. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı ve yönetimine hayırlı olsun temennilerini ileten MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise MÜSİAD’ın Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

ÜRETİM VE İSTİHDAM

Türkiye’nin gelişmesi ve büyümesi için üretmesinin gerekli olduğunu vurgulayan Başkan Erkoç, “15 Temmuz’da ve sonraki süreçte gördük ki bu ülkenin üretmekten başka şansı yok. 15 Temmuz’da içerideki ve dışarıdaki hainler darbeden öte ülkeyi bölmek, parçalamak ve kardeş kanı akıtmak istediler ama Allah bu musibetin önüne bir set çekti . 15 Temmuz’da bu millet vatanın bölünmez bütünlüğü ve milli iradeye sahiplik noktasında kararını ortaya koydu. Allah bir daha böyle günler bize yaşatmasın. Bundan sonra bizim de iş dünyası olarak üzerimize düşen ciddi görevler var. Bu görevlerin başında üretim ve istihdam geliyor. Bunları başardığımız zaman bölgede söz sahibi olma şansımız daha yukarılara çıkacak. Biz de Malatya’da MÜSİAD ile birlikte bu yönde çalışacağız" diye konuştu.

İHA