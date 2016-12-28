Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde F klavye ile ilgili genelge yayınlanmış, Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde de bu konuyla ilgili önemli adımlar atılmıştı. Kamu alanlarında resmi yazışmalarda birliği sağlamak amacıyla yapılması planlanan F klavyeye geçme düşüncesini bir de AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem dile getirmiş, Türkiye'de 2017'den itibaren kamu kurumları artık F klavyeye geçmesi yönünde bir açıklama yapmıştı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, önemli açıklamalar yaptı.

Başkan Yıldırım, genel olarak kullanılan klavyelerin Q klavye olduğunu dile getirerek, bu klavyenin ise İngiliz alfabesine göre ayarlanmış olduğunu söyledi.

KENDİ SİSTEMİMİZİ OTURTMAMIZ GEREKİYOR

F klavye sisteminin insanları zorlasa da doğru olanın bu olduğunu ifade eden Başkan Yıldırım, şunları kaydetti:

“F klavye Türkçeye göre ayarlanmış bir klavye sistemi. Bu klavyenin bir anda kullanılması insanları zorlayabilir ama doğru olan da bence budur. Artık kendi sistemimizi her alanda olduğu gibi bu alanda da oturtmamız gerekiyor. Bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum. F klavye sistemi resmi yerlerde hayata geçecek. Çok da zorlanılacağını düşünmüyorum aslında. Ben hem F klavye hem de Q klavye kullanabiliyorum. 2017 yılında F klavyeye geçilmesinin amacı resmi yerlerde yazışmalarda birliği sağlamak. Bu anlamda kullanılan klavyenin de bilgisayarın da bize uygun olması lazım. Ayrıca yerli bir arama motoru üzerinde de bir çalışma var. Bunların yapılması gerekiyor. Birçok devletin bu şekilde birçok yerli kuralları var. Bu kuralı da uyguluyorlar. Biz de bir devlet olarak bunları uygulamamızda daha doğal bir şey yoktur diye düşünüyorum.”

MUTLU SARIGÜL