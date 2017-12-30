Orman İşletme Müdürlüğü, yılbaşı öncesi geleneksel çam fidanı dağıtma etkinliğini bu yılbaşı öncesinde de gerçekleştirdi. Dün düzenledikleri “Yeni Yıla Ağaç Keserek Değil, Fidan Dikerek Girelim” sloganıyla vatandaşlara bin 500 tane çam fidanı dağıttı. Yoğun ilginin olduğu programda konuşan Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, acısı ve tatlısıyla bir yılı daha geride bırakmak üzere olduklarını söyledi.

ÇAM FİDANLARI VATANDAŞLARA SATILMAYA ÇALIŞILMAKTA

Her yıl binlerce fidanın bilinçsizce heba edildiğini kaydeden Kalaylı, “2017 yılı inşallah insanlarımızın beklentilerine kavuştuğu bir yıl olmuştur. Birkaç gün sonra idrak edeceğimiz 2018 yılının ise hem ülkemize hem de dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Eski yılın son saatlerini ve yeni yılın ilk saatlerini içinde barındıran 31 aralık gecesi ise tüm dünya ile birlikte ülkemizde de geleneksel olarak yılbaşı kutlamaları adı altında çeşitli eğlencelerle kutlanmaktadır. Bu kutlamalar esnasında bazı vatandaşlarımız tarafından çam fidanları satın alınarak süslenmekte ve evin bir köşesinde birkaç gün bekletilmektedir. Ancak, son yıllarda bu talebi gören bazı art niyetli insanlar, ormanlardan kaçak olarak kestikleri çam fidanlarını vatandaşlara satmaya çalışmaktadırlar. Bu şekilde her yıl binlerce fidan bilinçsizce heba edilmektedir” diye konuştu.

“VATANDAŞLARDAN RİCAMIZ…”

“Halbuki günümüzde küresel ısınmanın etkileri hayatın her anında daha fazla hissedilmekte, yağış azlığından dolayı barajlarımızın rezervleri her geçen gün azalmaktadır” diyen Kalaylı, şunları ifade etti:

“Tüm dünyada kabul gören bir anlayışa göre küresel ısınma ile mücadelenin en etkili yöntemi ağaçlandırma çalışmaları ile orman alanlarının artırılmasıdır. Dolayısıyla dikilen her bir fidan bu mücadelede nefer vazifesi görmektedir. Bu durumun bilincinde olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, bir yandan erozyonla mücadele ederken bir yandan da her yıl yüz milyonlarca fidanı toprakla buluşturarak ülkemizin orman alanlarını arttırmaya devam etmektedir. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız bu yıl gerek halkımızın fidan ihtiyacını karşılamak gerekse bu konuda bir farkındalık oluşturabilmek için ‘Ağaç Kesme, Fidan Dik’ temalı bir kampanya başlatmış olup, kampanya kapsamında tüm illerimizde halkımıza ücretsiz fidan dağıtımı yapılacaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız, aldıkları fidanları en kısa zamanda toprakla buluşturmalarıdır.”

















MUTLU SARIGÜL