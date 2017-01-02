Malatya’da özel bir hastanede yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen ve çiftin üçüncü çocuğu olduğu belirtilen, 2 kilogram 600 gram ağırlığındaki erkek bebeğe ‘Umut Kayra’ adı verildi.

ALLAH HERKESE NASİP ETSİN

Babalık sevincini üçüncü kez yaşadığını söyleyen Resul Gümüş, mutlu olduğunu ifade ederek “Allah herkese nasip etsin” dedi. 2017 yılından beklentilerinin huzur ve mutluluk olduğunu belirten Resul Gümüş, Umut bebeğe verdikleri ismi daha önceden belirlediklerini söyledi. Anne Yeliz Gümüş de, “Yeni yıl bize Umut’la geldi. Herkese huzurlu bir yıl dilerim” şeklinde konuştu.

İHA