Eksen Eğitim Sen Malatya Temsilcisi Kenan Akdoğan, “YGS’de ufak da olsa bir sistem değişikliği oldu. Yeni bir sınav sistemi. Çoktan seçmeliler dışında her alanda 1-2 açık uçlu soruyla yeni bir sistem denenecek. Öğrenciler bu sorulara cevap verecekler.” dedi. Geçtiğimiz yıl 2,5 milyon civarında öğrencinin sınav başvurusu yaptığını kaydeden Kenan Akdoğan, bu yıl da başvuru sayısının yüksek olacağını düşündüklerini ifade etti ve, “Diğer sistemde, yani çoktan seçmeli sistemde öğrencilerin önlerinde sadece 5 seçenek vardı. Ama bu sistemde düşüncelerini daha rahat kullanacaklar, düşüncelerine göre farklı cevap verebilecekler” şeklinde konuştu.

EĞİTİM KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK

Yeni sınav sisteminin bu şekilde olmasının öğrenciler açısından daha iyi olacağını vurgulayan Kenan Akdoğan, “Öğrenci, sistemi bilmediği için buna biraz temkinli yaklaşabilir. Bu sistem eğitim kalitesini arttırmaya yönelik bir sistem. Öğrencileri sadece ezber seçeneklerle zorlayan değil, aynı zamanda düşünen, çözüm üreten, yorum katabilen bireyler yetiştirmek hedefleniyor.” dedi. Yeni sınav sisteminde, açık uçlu sorularda, yanlışların doğruları götürmeyeceği açıklamasında bulunan Akdoğan, diğer yıllarda uygulamanın ne şekilde biçimleneceğinin henüz belli olmadığını ifade etti. Son olarak, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Eksen Eğitim Sen Malatya Temsilcisi Kenan Akdoğan, aday öğrenciler için, “Kayıtlarını zamanında yaptırsınlar. Hazırlıklarını da tam olarak yaparlarsa, sınava kaygısız bir şekilde girerler” uyarılarında bulundu.

SON ÜCRET YATIRMA TARİHİ 19 OCAK

YGS için son ücret yatırma tarihi 19 Ocak 2017 olarak açıklandı. YGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) için başvurular ise 4-17 Nisan 2017 tarihleri arasında olacağı belirtildi. LYS için son ücret yatırma tarihinin ise 18 Nisan 2017 olduğu açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesindeki “Duyurular” kısmından 2017-ÖSYS Kılavuzuna, Başvuru Merkezleri Listesine ve 2017-ÖSYS Kılavuzunda yer alan değişikliklere ulaşabilmek mümkün.

MUTLU SARIGÜL