05 Ocak 2017 Perşembe

2. ORDU’DA DARBE GECESİ

YENİ YGS SİSTEMİNİ DEĞERLENDİRDİ

YGS başvuruları 4 Ocak’ta başladı, 18 Ocak günü saat 23.59’da sona erecek. Sınav sisteminde bu yıl ilk kez bir değişikliğe gidilerek, çoktan seçmeli sorularla beraber, açık uçlu sınav soruları da sorulmaya başlanacak. Eksen Eğitim Sen Malatya Temsilcisi Kenan Akdoğan da, yeni sınav sistemiyle ilgili bilgi ve görüşlerini gazetemizle paylaştı.

05 Ocak 2017 Perşembe 12:12
YENİ YGS SİSTEMİNİ DEĞERLENDİRDİ
Eksen Eğitim Sen Malatya Temsilcisi Kenan Akdoğan, “YGS’de ufak da olsa bir sistem değişikliği oldu. Yeni bir sınav sistemi. Çoktan seçmeliler dışında her alanda 1-2 açık uçlu soruyla yeni bir sistem denenecek. Öğrenciler bu sorulara cevap verecekler.” dedi.  Geçtiğimiz yıl 2,5 milyon civarında öğrencinin sınav başvurusu yaptığını kaydeden Kenan Akdoğan, bu yıl da başvuru sayısının yüksek olacağını düşündüklerini ifade etti ve,  “Diğer sistemde, yani çoktan seçmeli sistemde öğrencilerin önlerinde sadece 5 seçenek vardı. Ama bu sistemde düşüncelerini daha rahat kullanacaklar, düşüncelerine göre farklı cevap verebilecekler” şeklinde konuştu.

 EĞİTİM KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK

 Yeni sınav sisteminin bu şekilde olmasının öğrenciler açısından daha iyi olacağını vurgulayan Kenan Akdoğan, “Öğrenci, sistemi bilmediği için buna biraz temkinli yaklaşabilir. Bu sistem eğitim kalitesini arttırmaya yönelik bir sistem. Öğrencileri sadece ezber seçeneklerle zorlayan değil, aynı zamanda düşünen, çözüm üreten, yorum katabilen bireyler yetiştirmek hedefleniyor.” dedi. Yeni sınav sisteminde, açık uçlu sorularda, yanlışların doğruları götürmeyeceği açıklamasında bulunan Akdoğan, diğer yıllarda uygulamanın ne şekilde biçimleneceğinin henüz belli olmadığını ifade etti. Son olarak, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Eksen Eğitim Sen Malatya Temsilcisi Kenan Akdoğan, aday öğrenciler için, “Kayıtlarını zamanında yaptırsınlar. Hazırlıklarını da tam olarak yaparlarsa, sınava kaygısız bir şekilde girerler” uyarılarında bulundu.

 SON ÜCRET YATIRMA TARİHİ 19 OCAK

 YGS için son ücret yatırma tarihi 19 Ocak 2017 olarak açıklandı. YGS sonuçlarının açıklanmasının ardından,  Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) için başvurular ise 4-17 Nisan 2017 tarihleri arasında olacağı belirtildi. LYS için son ücret yatırma tarihinin ise 18 Nisan 2017 olduğu açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesindeki “Duyurular” kısmından 2017-ÖSYS Kılavuzuna, Başvuru Merkezleri Listesine ve 2017-ÖSYS Kılavuzunda yer alan değişikliklere ulaşabilmek mümkün.

MUTLU SARIGÜL
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