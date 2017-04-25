Yeşilyurt muhtarları ve Yeşilyurt’ta ikamet eden vatandaşlar Malatya’ya yapılması planlanan 2. Üniversitenin Yeşilyurt ilçesine yapılması gerektiğini dile getirdiler. Zaten Battalgazi ilçesinde İnönü Üniversitesi’nin bulunduğunu ve bu nedenle de 2. üniversitenin Yeşilyurt ilçesine yapılmasını istediklerini ifade eden Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Büyüyen Malatya’da mevcut olan İnönü Üniversitesi’nin dışında başka bir üniversitenin bulunmadığını kaydeden Başkan Şahbaz, dışarıdan Malatya’ya okumaya gelen öğrenciler için üniversitenin yeterli olmadığını ifade etti.

ÜNİVERSİTE YEŞİLYURT İÇİN ELZEM OLDU

Yeşilyurt ilçesinin giderek geliştiğine dikkat çeken Başkan Şahbaz, “Malatya’yla paralel büyüyen bir Yeşilyurt ilçemiz var. Bugün Yeşilyurt’un nüfusu gittikçe çoğalıyor ve Battalgazi ilçesini geçti. Hala da nüfusu artmaya devam ediyor. Çünkü Yeşilyurt ilçesine yeni yeni imar alanları açıldı ve yeni yeni kentsel dönüşüm alanları açılmaya başlandı. Bu anlamda bizim bölgemiz olan Yeşilyurt ilçesine acilen 2. üniversitenin yapılamasını istiyoruz ve bu da artık elzem oldu. İlgili daire başkanlarıyla, ilgili müdürleriyle ve öğretim görevlileriyle görüştüğümüzde üniversitenin Battalgazi ilçesinde olduğunu ve aynı zamanda da Eskimalatya dediğimiz yerde de üniversiteye bağlı bir meslek yüksek okulu olduğunu söylüyorlar. Ama Yeşilyurt ilçesinde eğitim amaçlı bir üniversitenin olmadığını ve yapılacak olan 2. üniversitenin de Yeşilyurt bölgesine yapılması gerektiğini dile getiriyorlar” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA BAŞLATILMALI

2. üniversitenin Yeşilyurt ilçesine yapılacağını umut ettiklerini kaydeden Başkan Şahbaz, “Bizler 2. Üniversitenin Yeşilyurt ilçesine yapılmasını istiyor ve bunun için de acilen çalışmalara başlanmasını bekliyoruz. Bu tüm Yeşilyurt bölgesinde bulunan muhtarlarla almış olduğunuz ortak bir karardır. Bütün muhtarlarımız bu bölgede bir üniversitenin olmasını istiyorlar. Çünkü Yeşilyurt artık bir il kapasitesine geldi. Yeşilyurt Belediye Başkanımız sağ olsun ilçemizi büyüttü, büyütüyor. Bu anlamda Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’nin, milletvekillerimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Yeşilyurt Belediye Başkanımızın desteğiyle üniversitenin Yeşilyurt bölgesine yapılacağını umut ediyoruz ve bekliyoruz” şeklinde konuştu.

BİZİM SUÇUMUZ DEĞİL

Battalgazi muhtarlarının da 2. Üniversiteyi Battalgazi ilçesine yapılmasını gerektiğini düşüncelerini de değerlendiren Başkan Şahbaz, “Battalgazi bölgesinin gelişebilmesi için ilçenin imara açılması gerekiyor. Bu bizim suçumuz değil. Battalgazi ilçesinde İnönü Üniversitesi, dünyaya hitap eden bir Araştırma Hastanesi var. Bu üniversite ve hastane yıllardır oraya ve şehrimizin tamamına hizmet veriyor. Ama neticede hem üniversite hem de hastane Battalgazi bölgesinde bulunuyor. Doğru Yeşilyurt büyüyor, çünkü çalışan bir belediyesi var. Battalgazi Belediyesi de çalışıyor. Ve oradaki bölgelere imar verilirse inanıyorum ki, Battalgazi ilçesi gelişecek. Çünkü Battalgazi Malatya’dan ayrı bir yer değil. Battalgazi ilçesi Malatya’yla bütünleşmiş ve Malatya’nın en eski yerleşim yeri. Biz hep birlikte gelişeceğiz. Bizim bir üniversitemizin olmaması bizim bir eksikliğimiz demektir. Bunun için acilen üniversitenin yapılması lazım. Biz 82 muhtar olarak karar verdik, belediye başkanımız onay verdi, eğer siyasilerimiz de destek verirse bu hayalimiz gerçekleşecek” diye konuştu.

Vatandaşlar da 2. üniversitenin Yeşilyurt’ta şart olduğunu dile getirdiler. Yeşilyurt bölgesinin daha da gelişmesi için üniversitenin mutlaka olması gerektiğini belirten vatandaşlar, bunun için siyasilerden destek beklediklerini dile getirdiler.

EKSİĞİMİZ HASTANE VE ÜNİVERSİTE

Vatandaşlar, “Her yönüyle Yeşilyurt ilçesinin gelişmesi gerekiyor. Çok şükür sanayisi, ekonomisi gelişiyor. Mülkiyetlerimizin değeri gittikçe değerleniyor. Tek eksiğimiz birincisi üniversite ikincisi ise hastanemizin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmasıyla hastalarımıza hitap edecek yeni bir devlet hastanesi. Bizler yetkililerimizden bu isteğimizi değerlendirmelerini istiyoruz” diye konuştular.

MUTLU SARIGÜL