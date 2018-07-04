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Yeni terminal binası 2020 yılında hizmette olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Havalimanı yeni terminal binasının etüt ve proje işleri ihalesinin 25 Temmuz 2018 tarihinde yapılacağını duyurdu. Çalık, “Malatya Havalimanı yeni terminal binası 2020 yılında hizmette olacak” dedi.

Yeni terminal binası 2020 yılında hizmette olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Havalimanı yeni terminal binasının etüt ve proje işleri ihalesinin 25 Temmuz 2018 tarihinde yapılacağını duyurdu. Çalık, “Malatya Havalimanı yeni terminal binası 2020 yılında hizmette olacak” dedi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:49
Yeni terminal binası 2020 yılında hizmette olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, konuyla ilgili açıklama yaptı. Çalık yaptığı açıklama da, “Artan yolcu kapasitesinden dolayı ihtiyaca cevap veremeyen Malatya Havalimanı terminal binasının büyütülmesi konusundaki çalışmalar sonuçlandı. Malatya Havalimanı Terminal Binası Etüd ve Proje İşleri işi açık ihale usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.  Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binasının Etüt ve Proje İşleri ihalesi 25 Temmuz 2018 tarihinde saat 11.00' de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) merkez binasında yapılacaktır. Projesinin tamamlanmasının ardından yapım ihalesi gerçekleştirilecektir ve 2020 yılında hizmet vermeye başlaması amaçlanmaktadır” şeklinde konuştu.

2020 YILINDA HİZMETTE

Çalık, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs 2018’de Malatya Mitinginde ‘Malatya Havalimanının yolcu sayısı biz geldiğimizde 89 bindi, şimdi bu sayı 886 bin oldu. Her yıl artıyor. İş bilenin kılıç kuşananın. Malatya Havalimanımızı daha önce yeni terminal binası dahil yatırımlarla büyüttük, modernize ettik. Bununla kalmıyor, Malatya’ya yeni bir havalimanı terminal binası kazandırıyor ve inşallah 2020 yılında hizmete alıyoruz.’ şeklinde Malatyalılara müjde vermişti.  Yaparsa yine AK Parti yapar, diyoruz. Malatya’ya yakışan modern havalimanı terminal binasını kazandırıyoruz” sözlerine yer verdi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık
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