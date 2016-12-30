Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri sona erdi. 2017 yılı asgari ücretinin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı dün tamamlandı. 1 Ocak’tan itibaren yapılacak olan asgari ücret brüt bin 777,50 TL, net asgari ücret ise bin 404 TL olarak belirlendi. Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine değerlendirme yapan Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, asgari ücret görüşmelerinin merakla beklendiğini söyledi.

ASGARİ ÜCRETE 104 TL ZAM YAPILDI

Ele geçecek rakamın ise bin 404 lira olacağını ifade eden Başkan Geleri, “Çalışma Bakanlığımızın bugün açıklamış olduğu asgari ücret rakamı bizi teselli etmedi. Bunu Türkiye şartlarıyla düşünürsek asgari ücrete gelen zam için kendilerince bir açıklama yaptılar. Açıklanan bu rakam istediğimiz rakam değildi. Gerçekte baktığımız zaman bin 780 liraya yakın brüt artış görünüyor. Bunun ele geçecek rakamı ise bin 404 lira olacak. Yani asgari ücrete 104 TL bir zam yapıldı. Tabi ki bu aile ve çocuk yardımıyla beraber asgari ücret alan kişinin eline yaklaşık bin 500 lira bir para geçecek. Bu şartlar noktasında Türkiye şartlarını da düşündüğümüz zaman bir nebze de olsa bir iyileştirme gibi olsa da bu rakam bizim istediğimiz düzeyde olmadı” diye konuştu.

MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Asgari ücretlilerin sıkıntılarının çok büyük olduğunu söyleyen Başkan Geleri, “Aile yardımı evli ve çocuklu ailelere verildiği için evli ve çocuğu olmayanlar bundan yararlanmayacak. Asgari ücret alan çalışanlarımız asgari ücrete gelen bu zamdan dolayı memnun değiller. Bundan da memnun olmak mümkün değil. Biz asgari ücretin bin 700 bin 800 olarak görüyorduk. En azında aile ve sosyal yardımın haricinde asgari ücreti bin 500 TL olarak görmek istiyorduk. Çünkü arkadaşlarımızın hepsi sahada çalışıyor ve şartlar çok zor. Sıkıntılar gerçekten çok büyük. Komisyon böyle bir şeye karar verdi, biz yine sendika olarak bunun mücadelesine devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL