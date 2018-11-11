YENİ OKULLAR YAPILACAK

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım Ayı Olağan Toplantısı 2. oturumunda gündemdeki maddeler, komisyon raporları ve teklifleri tek tek görüşerek onayladı.

Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen 2. oturum toplantısında açılış ve yoklamanın ardından öncelikle 6 Kasım 2018 tarihli 1. oturum toplantısının karara özeti kabul edilirken, daha sonra gündemdeki maddeler tek tek görüşülüp karar altına alındı.

İKİ MAHALLEYE OKUL YAPILACAK

Ağırlıkla imar maddelerinin ele alındığı toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Karakavak, Hacı Abdi ve Kaynarca mahallelerine yapılması planlanan okul projeleri için hazırlanan İmar Plan Tadilat raporları kabul edildi.

“EĞİTİMLE İLGİLİ PROJE VE YATIRIMLARA DESTEK VERİYORUZ”

Yeşilyurt’un eğitim hizmetlerinde bölgesinde önde giden ilçeler arasında yer aldığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak gerek kendi projelerimiz gerekse de Kaymakamlık, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte verimli ve faydalı etkinlikler düzenleyerek eğitim alanda ki hizmetlerimize yoğunluk veriyoruz. Yeşilyurt’un sosyal, kültürel ve eğitim zenginliklerini ön plana çıkarmak, gençlerimizi daha fazla eğitimle buluşturmak adına ortak projeler ve yatırımlarda bir araya gelmeye hassasiyet göstermekteyiz. İlçemiz çok hızla geliştiği ve büyüdüğü için bazı bölgelerimize yeni okulların yapılması gerekmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talebi sonrasında Karakavak, Hacı Abdi ve Kaynarca mahallelerine kazandırılması planlanan yeni okul projeleri için Meclis olarak almamız gereken kararı aldık, hayırlı olsun. Eğitimle ilgili hazırlanan gündem maddelerine her zaman destek veren Meclis Üyelerimize ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ’Lİ MECLİS ÜYESİ İBRAHİM HASKUL İSTİFA ETTİ

Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi iken görevinden istifa eden AK Parti’li Meclis Üyesi Mehmet Güner’den sonra Yeşilyurt İlçe Seçim Kurulu tarafından Meclis Üyeliğine atanan İbrahim Haskul, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığındaki görevi nedeniyle istifa ettiğine yönelik dilekçesini Meclis Başkanlığına sundu. Toplantıya katılan İbrahim Haskul’un istifasıyla ilgili Meclis Üyelerine bilgi verilirken, Yeşilyurt İlçe Seçim Kurulu tarafından İbrahim Haskul’un yerine yeniden atama yapılacak.

2018 YILININ SON TOPLANTISI DÖRT ARALIK’TA

Gündeminde ki yedi maddenin İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda ertelenmesine karar verdikten sonra Kasım ayı toplantılarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2018 yılının son toplantısını 4 Aralık 2018 Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirecek.