Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Battalgazi ilçesi okul müdürlerinin katılımı ile Müfredat Yenileme ve Değişiklik Çalışmaları üzerine, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı gerçekleşti. Battalgazi Halk Eğitim Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut ve Battalgazi ilçesinde yer alan okulların müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, uzun bir aranın ardından yeniden bir araya geldiklerini söyledi.

SAHİPLENMEMİZ LAZIM

“Bir müfredat değişimi 1968 yılından bu yana yapılmamıştı” diyen Tatlı, şunları kaydetti:

“Kısmen zaman zaman müdahaleler olmuştur. 1997, 28 Şubat süreci sonrasında müdahaleler oldu. 2005 yılında bir müdahale oldu. Ama bir bütün olarak müfredatın bu kadar kapsamlı değiştiği görülmemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak müfredatı yeniden düzenledik. Bakanlığımızda birlikte hep beraber yaptık. Müfredat çalışmaları yapılırken askı süresi uzun tutuldu. Her branş düzeyinde illerimizden zümreler eliyle kanaatlerimiz gitti. Raporlar gönderildi. Bu raporların birçoğu dikkate alındı harmanlandı ve taşranın da içinde bulunduğu ve demokratik katılımın olduğu ilk müfredattır. Bunu hemen söyleyelim ki bu kadar katılımcı bir anlayış ile bütün tarafların ve özellikle uygulayıcı olan öğretmen arkadaşlarımızın, okul yöneticilerimizin, görüşlerinin bu kadar geniş kapsamda alındığı ilk müfredat çalışmamızdır. Bir bütün olarak düzenlenen hepimizin katkısıyla düzenlenen değiştirilen bir müfredat programıdır. Bunu sahiplenmemiz lazım. Bu çerçevede ders kitaplarımız 1., 5. ve 9. sınıflarda değiştirildi. İllerimize gönderildi. Şu an okullarda gönderiliyor dağıtımı yapılacak. Geriye kalan sınıflar düzeyinde Türkiye genelinde kitap yazın çalışmaları devam ediyor.”

YER TAHSİSİ YAPILDI

Kitap yazım komisyonlarının oluşturulduğunu belirten Tatlı, “İlimizde de hem temel eğitim hem ortaöğretimde kitap yazım komisyonları var. İlimiz de kitap yazan illerden birisidir. Kitap yazım komisyonları oluşturuldu. Yer tahsisi yapıldı. Şu an arkadaşlarımız çalışmaya başladılar. Bunu önemsememiz gerekiyor. Her bir öğretmenimizin, her branş öğretmenimizin kendi branşı ile alakalı hem de işim müfredatı hem değişen müfredatın içerisinde özellikle serpiştirilmiş olan kök değerlerin de değer eğitimi kapsamında irdelenmesi incelenmesi bunun sarmallık ilişkisi iyice kavranmalı. Ona göre inşallah müfredatın uygulanmasına başlamalıyız. Şunu hepimiz biliyoruz ki dünyanın en iyi müfredatını getirin onu uygulayacak olan öğretmendir. Öğretmen bunu kabul ederse, Mental olarak da buna hazır ise bu iş başarmış demektir. Öğretmen direnirse biz bu işi başaramayız. Öğretmenin de sahiplenmesini sağlayacak olan siz değerli okul yöneticisi arkadaşlarımızdır” şeklinde konuştu.









MUTLU SARIGÜL