Malatya’da geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen Merkez PTT, Malatyalı vatandaşlar tarafından çok geçmeden benimsendi. PTT’deki yoğunluk, önceki zamanlarda olduğu gibi devam ederken daha konforlu bir hizmet verildiği de vatandaşlar tarafından ifade ediliyor.

ÖNCEKİ POSTANEDEN İYİ

Çok yoğun ve işlevsel olan postaneler günlük hayatımızda işlerimizi kolaylaştırıp, birçok durumumuzu halletmemize yardımcı olsa da yaşanan beklemeler ve yoğun sıra telaşından dolayı çoğu zaman sıkıntı yaşanıyor. Malatya’da geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen Merkez PTT, artık vatandaşın daha rahat olmasını sağlıyor.

Vatandaşlardan Eda Tüzük, PTT’yi çok sık kullandığını belirtirken, “Kardeşim başka bir şehirde üniversite okuyor. Ona harçlık PTT aracılığı ile gönderiyorum. Yeni PTT, eskisi gibi kalabalık olsa da en azından daha düzenli işliyor ve daha geniş bir alanda hizmet veriyor. Ben değişikliği iyi buldum. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. İstediğim zaman işimi halledebiliyorum. Ayrıca herhangi bir kargodan da daha uygun olduğunum düşünüyorum” ifadelerini kullanarak memnuniyetini dile getirdi.

PERSONEL SAYISI ARTABİLİR

Yine PTT’nin yeni yerinden memnun olduğunu belirten Ali Başoğlu, “Kalabalık olması normal bir kurum PTT… Şimdiki konumu ile en azından bu kalabalık kitleye daha iyi şartlarda hizmet veriyor. Vatandaşın yararına bir durum söz konusu oldu. Çok memnunuz. Buraya işimiz sık sık düşüyor. Her şey yerinde ve zamanında düzenli bir halde yapılıyor. Yerinin de Malatya merkezde gayet ideal bir yerde olduğunu düşünüyorum. Yine de daha hızlı, zamandan da tasarruf olması için personel sayısı artırılabilir. Daha da iyi olabilir. Biz vatandaşlar için böyle olması daha uygun” şeklinde konuştu.











SELAHATTİN BAYRAK