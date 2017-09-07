Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül Ayı Olağan Toplantısını, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başkanlığında gerçekleştirdi. Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası hakkında Meclis üyelerine bilgiler vererek, “İlçeler bazında hizmet konusunda açık ara öndeyiz. Büyükşehirlerden Ankara, İstanbul, İzmir gibi illeri araştırdığımda sadece Ankara Büyükşehir Başkan vekillerinden biri sağ olsun benim okul arkadaşım. Bizlere mihmandarlık yaptı. Bu sistemde bir binanın Türkiye'de olmadığını söyledi. Bu binanın memleketimize ülkemize ve Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Tabi bu binanın yerinin karşılığında da ayrıca Devlet Su İşlerine Topsöğüt’te 40 bin metre kare kapalı alanı olan bir binayı DSİ’ye kazandırdık. Yaptığımız hizmet binası Türkiye’deki hizmet binalarının içinde Genel Müdürlük binası da dahil olmak üzere donanımı, yapı formatı, kalite itibariyle en iyi hizmet binası olmuştur. O hizmet binasının da Devlet Su İşleri camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

Başkan Gürkan, “Tevazu yapmadan söylüyorum; Türkiye’de kümbetler, ziyaretler, kültür varlıkları, hanlar, hamamlar, Kervansaraylar, mescitler ve camiler anlamında bizim kadar vesile olan ikinci bir belediyenin olmadığını da buradan söylemek durumundayım. Battalgazi’de bulunan tarihi mekanların ve kültürel varlıkların ayağı kaldırılması konusunda elimizden geleni yaptık. Gerek tarihi Çınar’ın ayağa kaldırılması ve onun korunması ile birlikte şimdi orası bambaşka bir yer halini aldı. Günde binlerce vatandaşımız oraya gidiyor. Sosyal tesisler yapıldı. İmkanlardan faydalanıyor. Oranın resmi açılışını da Eylül ayında gerçekleştireceğiz. Yine İspendere’ye çok hacimli bir çalışma yapıyoruz. Oraya Üniversitemiz, Kalkınma Bakanlığımız, Orman Su İşleri Bakanlığımızla birlikte örnek bir çalışma yapıyoruz. Yeşil Kuşak çalışmalarımız da Atatürk Kız Lisesi de yeni yerine geçerse devam edecek. Stadyum yeni yerine taşındığında onun yerini de Yeşil Kuşak projesi kapsamında ki çalışmalarımız sürecek. Yine Battalgazi Devlet Hastanesi ile ilgili 50 dönümlük alanın tamamı hastane yapılması için alındı. İnşallah oraya Malatya’mıza, Battalgazi’mize yakışır bir Devlet Hastanesi en kısa süre içinde yapılır" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını 4 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 14.00’de gerçekleştirecek.

HABER MERKEZİ