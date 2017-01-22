Başkan Gürkan, Yeni Malatyaspor’un şehrin ortak paydası olduğunu söyledi.

Malatya’da farkındalık oluşturma ve şehir hayatına canlılık katma adına Battalgazi Belediyesi tarafından oluşturulan Şemsiye Sokak ve son olarak yapılan Yeni Malatyaspor Sokağı vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Yeni Malatyaspor formalarının ve futbol toplarının asıldığı Yeni Malatyaspor Sokağı, sosyal paylaşım sitelerinde sporseverler tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Cumhuriyet Çarşısı’nda oluşturulan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yeni Malatyaspor Sokağı’nın açılışı yapıldı. Açılışa, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Kuyumcular Odası Başkanı Murat Özhüsrev, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Mustafa Sayın, Yaşar Karataş, Abdulvahap Şerefhanlı, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra belediye meclis üyeleri ve çok sayıda taraftar katıldı.

"Süper ligde Malatyaspor'uda görmek istiyoruz"

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, oluşturulan Yeni Malatyaspor Sokağı hakkında bilgiler vererek, “Belediye Başkanı olarak bizde şehrin estetiği açısından ve zaman içinde göz yorulması neticesinde sokak ve caddelerle ilgili bazen değişiklikler yapmak gerekiyor. Yaptığımız değişikliklerde aynı zamanda şehirle bütünleşecek, şehrin değerleriyle de örtüşecek olması gerekir. Bu anlamda Malatyaspor, Malatyamızın ortak değeri. Ortak paydamız olan Malatyaspor’a böyle bir sokak çalışması yapmamız ve Malatya ile bu sokağı bütünleştirmiş olmamız, ayrıca buradaki sarraf esnaflarımızın da bu konuya sahip çıkmaları önemlidir. Yine Malatya halkının buna sahip çıkması ve sosyal medyada da günün konusu olması, gerek şemsiye sokak olsun, gerek Malatyaspor sokağı olsun Malatya’da bir farkındalık oluşturdu. Bu farkındalığın Malatyaspor’un oynayacağı maçlarda skora yansımasını diliyorum. İnşallah liderliği göğüsleyerek, Süper ligde önümüzdeki yıl Malatyamızı görmek istiyoruz. Ben bu çalışmalarından dolayı bizim Kültür Müdürlüğümüzde, Park Bahçeler Müdürlüğümüzde çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Malatyaspor’a hakikaten gönül vermiş tüm taraftarlarımızı kutluyorum” diye konuştu.

"Malatya adına anlamlı görüyoruz"

AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder de, “Ak Parti Battalgazi İlçesi olarak Malatya’nın değerlerini ortaya çıkarmak adına Malatyamızın ortak değeri olan Malatsporumuzu gündemde tutma, Malatyasporumuza sahip çıkma adına böyle bir sokağın tertiplenip düzenlenmesi Malatya adına anlamlı olarak görüyoruz. Burada emeği geçen herkese özellikle Battalgazi Belediyesi Kültür Müdürlüğümüze, Park Bahçeler Müdürlüğümüze ve Battalgazi Belediyemiz Başkanına çok teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı süreçlerde bu tür ortak değerlerimizin öne çıkarılması önemlidir. İnşallah birlik ve beraberliğimizi sağlayan bu tür faaliyetleri bundan sonra da devam ettirerek ülkemiz üzerinde hesapları olanların hesaplarını başlarına geçirmiş olacağız. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum”ifadelerine yer verdi.

"Malataspor sokağı çok güzel olmuş"

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise, Başkan Gürkan’a teşekkür ederek, “Battalgazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Malatyaspor sokağı çok güzel olmuş. Bu sokak hem şehir için hem takım için oldukça önemlidir. Sosyal medyada fenomen oldu. Bu sokak her tarafta duyuldu. Takımımızı da bir havaya sokması anlamında çok güzel bir jest olmuş. Ben Battalgazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Malatyasporumuz ortak değerimiz. Bu anlamda şehrinde bu şekilde sahip çıkması takımımıza önemli moral vermiştir. Sağolsun Selahattin Başkanımız her zaman yanımızda. Bu çalışmasında dolayı çok mutlu olduk. Kendilerine ve bu sokağın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

"Malatyaspor ve şehir adına önemli bir adım"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç’ta, kuyumcular adına Başkan Gürkan’a teşekkür ederek, “Biz bugün kuyumcular olarak başkanımıza teşekkür etmek istiyoruz. Malatyamızın ortak değeri olan bu sokağa Yeni Malatyasporumuzun adının verilmesi Malatyaspor ve şehir adına önemli bir adım. Şehirle bütünleşen değerler bunlar. İnşallah bu girişim Malatyaspor ve taraftarlarımıza da yansır. Malatyasporumuza da bugünkü maçta başarılar diliyorum. İnşallah sezon sonunda da ipi göğüsleyerek şampiyon olur diyoruz. Bu temenni ve dileklerle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ” İfadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalar sonrası açılışa katılanlar Yeni Malatyaspor Sokağı’nı gezdi. Taraftarlar ise, yaptıkları tezahüratlarla açılışa renk kattı.

İHA