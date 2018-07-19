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Yeni mahsulle fiyatlar düştü

Geçen haftalarda 5-6 TL’ye kadar yükselen patates ve soğan fiyatları, yeni mahsullerin tezgahlara inmesiyle geriledi. Şimdilerde kilosu 2 ila 2,5 TL’ye satılan patates ve soğanın gelecek haftalarda daha da düşmesi bekleniyor.

Yeni mahsulle fiyatlar düştü

Geçen haftalarda 5-6 TL’ye kadar yükselen patates ve soğan fiyatları, yeni mahsullerin tezgahlara inmesiyle geriledi. Şimdilerde kilosu 2 ila 2,5 TL’ye satılan patates ve soğanın gelecek haftalarda daha da düşmesi bekleniyor.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:10
Yeni mahsulle fiyatlar düştü

Geçtiğimiz haftalarda sofraların ve yemeklerin vazgeçilmezi patates ve soğan fiyatları, 5-6 liraya kadar çıkmış, uzun zaman da Türkiye’nin önemli gündemlerinden birisi haline gelmişti. Temel gıda ihtiyaçları arasında yer alan patates ve soğanın şu andaki fiyatı hakkında konuşan Malatya Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı olan Celal Akbay, BUSABAH’a konuştu.

Patates ve soğan fiyatlarının aşırı yağışlardan dolayı yükseldiğine dikkat çeken Başkan Akbay, şu anda fiyatların düştüğünü ifade etti.

5 TL’YE KADAR YÜKSELMİŞTİ

Başkan Akbay, “Patates ve soğan fiyatlarında düşüş oldu. Şu anda patates ve soğan 2 ila 2,5 lira arasında satılıyor. Geçtiğimiz haftalarda bu ürünler 5 TL’ye kadar yükselmişti. Bu yıl yağışlar çok fazla oldu. Çukurova bölgesindeki ürünler çok fazla yağış nedeniyle bir hastalığa yakalandı. Dönümü 7-8 ton veren tarlalar bu yıl 3-4 ton kadar ancak verdi. Böylece büyük bir boşluk oluştu. Hatay, Amasya, Tokat, Nevşehir gibi şehirlerde yeni mahsuller çıktığı için fiyatlarda bir düşüş oldu. Bu fiyatlar her geçen hafta daha da düşecek” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Fiyatlar DüştüPatates Ve SoğanMeyve KomisyoncularDernek Başkanı Celal AkbayMalatya
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