Yeni kimlik kartlarının dağıtılmaya başlanmasıyla birlikte, Malatya Nüfus müdürlükleri iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalıklaştı. Yeni kimlik kartı almaya gelen vatandaşlar, büyük bir yoğunluğa neden olurken, bazı vatandaşlar da yoğunluğa tepki gösterdi.

Yeni kimlik karı için müracaat yapmaya geldiğini dile getiren Mehmet Korkmaz isimli vatandaş, Nüfus müdürlüklerinin çok kalabalık olduğunu kaydetti.

SIRA İLERLEMİYOR

Yeni kartların çok iyi olacağını söyleyen Korkmaz, “Sıra bir türlü ilerlemiyor. Artık gitmeyi ve daha sonra tekrar gelmeyi düşünüyorum. Yeni kimlik kartları çok iyi olacak. En azından daha güvenli olacak. Ayrıca 10 yıl geçerli olacak. Hem küçük hem de tüm teknolojik olacak. Ben böyle bir kimlik veriliyor olmasından son derece memnunum” şeklinde konuştu.

ESKİ KARTLARI SAKLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

“Temennimiz bu kartların çok güvenli olması yönünde” diyen Selim Çınar isimli vatandaş ise, “Yoğunluğun çok olmasına rağmen yeni kimlik kartının heyecanıyla eşimle birlikte kart başvurunsa geldik. Artık eski nüfus cüzdanlarımız antika olacak. Ve onları saklamayı düşünüyoruz. Şimdi kartların daha iyi olacağı kanaatindeyiz. Çok güvenli olduğu söyleniyor. Önceleri çok duyuyorduk, kimlik bilgilerinin çalınıp şirketler açıldığını. Umarım yeni kart denildiği kadar güvenli olur. Kaybettiğimiz an inşallah bilgilerimiz yabancıların eline geçmez. Biliyorsunuz, milletimiz en güvenli şeylerin bile hilesini rahatlıkla bulabiliyor. Temennimiz bu kartların çok güvenli olması yönünde” ifadelerini kullandı.

NEDEN İNSANLARI BU KADAR YORUYORSUNUZ?

Yeni kimlik kartı yoğunluğuna tepki gösterenler de yok değildi. Suna Taylan isimli kadın ise, “Kimlik kartı başvurusuna geldik. Az kişi alıyorlar. Ama şu kalabalığa bakın. Nefes alamadık. Mademki, herkesi alamıyorsunuz, neden insanları bu kadar yoruyorsunuz? Sadece belli bir sayı üzerinde vatandaş alıyorlar. Ben genç değilim. Ve ayakta kalamam. Yetkililerin bu yoğunluğun önüne geçmesi gerekiyor” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL