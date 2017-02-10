Yeni kimlik kartları dağıtılmaya başlanmasının ardından en önemli sorulardan bir tanesi de “Yeni kimlik kartlarını kaybeden vatandaşlar ne kadar ödeyecek?” sorusuydu. Anayasa Mahkemesi vatandaşların bu merakını getirerek, yeni kimlik kartlarını kaybedenlerden alınacak ücretin 30 TL olduğuna hükmetti. Bu karar Resmi Gazete’den yayımlanarak hayata geçti.

İŞTE ÖDENECEK CEZA

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar ise şöyle:

“Tüm hukuki işlemlerde kullanılması mümkün olan kimlik kartının kaybı ile oluşabilecek kamu zararı, doğumun kanuni süre sonrasında bildirilmesi veya kimlik kartının değiştirilmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek kamu zararına göre daha fazla olduğundan kayıp nedeniyle düzenlenecek kimlik kartı için diğer hallere göre daha fazla miktarda bedel alınması öngörülmüştür. Bu suretle kimlik kaybına engel olunması için gereken dikkat ve özenin gösterilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu nedenle, kanun koyucunun kimlik kartının kaybının önüne geçmek amacıyla farklı önlemler ve bu bağlamda diğer hallere göre daha fazla bedel alınmasını öngörmesi haklı bir nedene dayanmakta ve bu kamu yararına hizmet etmektedir. Kuralda Anayasa'nın ölçülülük ilkesine aykırı bir yön bulunmamaktadır. Korunmaya, bakıma, yardıma ihtiyacı olan çocuk, engelli ve yaşlılar ile sosyal hizmetlere ihtiyacı olan kişilerin bedel ödemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu vatandaşların mağdur olmamaları için gereken önlem de kanun koyucu tarafından alınmıştır. Dava konusu kuralda öngörülen ‘30 liralık’ meblağ idari veya adli ceza niteliğinde değildir.”

MUTLU SARIGÜL