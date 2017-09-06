BÜYÜK BİR ONUR OLACAK
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zengince, “Anadolu topraklarının İslam’la şereflenmesi ve yaygınlaşmasını sağlayan ve İstanbul’un fethine manevi mimarlık eden Somuncu Baba’nın diyarında, himayesinde vazife almak benim için büyük bir onur olacak” ifadelerini kullandı.
Darende’de güzel işlere imza atmak için çalışacağını ifade eden Zengince, “İnşallah beraber çalışarak ilçeye elimizden gelen katkıyı, imkanı sunmaya çalışacağız. Hayırlı ve iyi olan şeyleri devam ettireceğiz. Kötü olanları, yapılmaması gerekenleri hep beraber bırakacağız. El birliği ile iyi niyetle çalışacağız. İnşallah Darende için güzel işler yapmak nasip olur” şeklinde konuştu.
Yurdun farklı şehirlerinde staj, murakıp ve kaymakam vekili olarak görev yapan Zengince, son olarak Eskişehir’in Beylikova ilçesi Kaymakamlığı görevini yürütürken Darende Kaymakamlığına atanmıştı.
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