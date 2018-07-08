''AK PARTİ’Yİ ÖNCE MART’A HAZIRLAMAMIZ LAZIM''

Yeni kabine pazartesi günü açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık partili olmayan bakanlarla bir kabine oluşturduklarına dikkat çekerek konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu arkadaşlarımız bundan önce olduğu gibi köşeye sıkıştırılmak suretiyle şuraya şu olsun buraya bu olsun mantığıyla hareket etmeyecek. Bu tabi bir yerde şunu sağlamış olacak; kimse kalkıp şunu diyemeyecek; siz şöyle yaptınız, kadrolaşmaydı falan bunu diyemeyecek. Bakan olaylara bakarken daha objektif bakma imkanını yakalayacak. Bu onu bir rahatlık getirecek, bu tür zanların altında da kalmayacak. Bütün bunlarda aranan ehliyet ve liyakat olacak. Bunları öne çıkartmak suretiyle yeni bir döneme girmiş olacağız. Bütün bunlarla beraber bu hükümetin başında cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile AK Parti Genel Başkanı olacak. Burada artık yeni yönetim sistemindeki dinamizm geçmişe göre çok daha farklı olmak durumunda. Benim istemediğim oldu veya benim istediğim olmadı mantığıyla bir davanın mensubu olmak mümkün değildir. Bazı yerlerde gelen raporlarda maalesef yerel yönetimlerle adaylar arasında bu tür sıkıntılarda yaşandı. Ben onu istemiyordum filancayı istiyordum. Onun için yan gelip yatanlar oldu. Bir davanın mensubuysak size göre verilmemiş olabilir veya sizin istediğiniz olmamış olabilir veya teşkilatımızda herhangi bir kardeşimizin adaylığı gerçekleşmemiş olabilir ama bu zaman içerisinde bizim en çok üstünde durmamız gereken konu insan meselesidir.''