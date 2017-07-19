15 bakan görevine devam ediyor, 5 yeni bakan atandı. 6 bakan ise koltuk değişikliği ile kabinede kaldı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin görevi ile ilgili bir değişiklik olmadı.
Büyükşehir Belediyesinden asfaltlama çalışması
Başkan Çakır Hekimhanlı muhtarları dinledi...
İl Başkanı Kiraz sorunu yerinde inceledi
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YENİ KABİNE AÇIKLANDI BAKAN TÜFENKCİ YERİNİ...
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MHP İl Başkanı Kalı STK ziyaretlerini sürdürüyor...
Yeni binada hizmet verecek
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