19 Temmuz 2017 Çarşamba

YENİ KABİNE AÇIKLANDI BAKAN TÜFENKCİ YERİNİ KORUDU

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından yeni Bakanlar Kurulu listesini açıkladı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:35
YENİ KABİNE AÇIKLANDI BAKAN TÜFENKCİ YERİNİ KORUDU

  15 bakan görevine devam ediyor, 5 yeni bakan atandı. 6 bakan ise koltuk değişikliği ile kabinede kaldı. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin görevi ile ilgili bir değişiklik olmadı. 

HABER MERKEZİ
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