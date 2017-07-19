15 bakan görevine devam ediyor, 5 yeni bakan atandı. 6 bakan ise koltuk değişikliği ile kabinede kaldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin görevi ile ilgili bir değişiklik olmadı.

HABER MERKEZİ