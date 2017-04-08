Devlet Su İşleri (DSİ) 92. Şube Müdürlüğü alanının Battalgazi Belediyesi’ne hizmet binası olarak tahsis edilmesi ardından, Battalgazi Belediyesi’nin Topsöğüt’te DSİ’ye yeni bina yapımı için devam ettirdiği çalışmalar sona doğru yaklaştı. DSİ’nin şehir merkezindeki mevcut yerine karşılık olarak Topsöğüt’te, Sivas Karayolu üzerinde 151 dönümlük alan tahsis edilmesinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi, DSİ’ye ayrılan 151 dönümlük alanda imar değişikliği yaparak, alanı resmi kurum alanı olarak tescilledi.
DSİ’nin yeni binası mevcut alana karşılık olarak Battalgazi Belediyesi tarafından yapımı devam ediyor. DSİ Elazığ Bölge Müdürü İlker Arslan, beraberindeki ekiple birlikte yapımı devam eden yeni hizmet binasında incelemede bulundu.
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