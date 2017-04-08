DSİ’nin Sivas Caddesi’deki mevcut yerinin Battalgazi Belediyesi’ne hizmet binası için tahsis edilmesinin ardından, DSİ için de Topsöğüt’te yeni bir bina yapılıyor. Binayı yapan Battalgazi Belediyesi,151 dönümlük alanda 1 adet idari bina, 1 adet misafirhane, 2 de lojman yapacak.

RESMİ KURUM ALANI OLDU

Devlet Su İşleri (DSİ) 92. Şube Müdürlüğü alanının Battalgazi Belediyesi’ne hizmet binası olarak tahsis edilmesi ardından, Battalgazi Belediyesi’nin Topsöğüt’te DSİ’ye yeni bina yapımı için devam ettirdiği çalışmalar sona doğru yaklaştı. DSİ’nin şehir merkezindeki mevcut yerine karşılık olarak Topsöğüt’te, Sivas Karayolu üzerinde 151 dönümlük alan tahsis edilmesinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi, DSİ’ye ayrılan 151 dönümlük alanda imar değişikliği yaparak, alanı resmi kurum alanı olarak tescilledi.

ARSLAN, İNCELEMEDE BULUNDU

DSİ’nin yeni binası mevcut alana karşılık olarak Battalgazi Belediyesi tarafından yapımı devam ediyor. DSİ Elazığ Bölge Müdürü İlker Arslan, beraberindeki ekiple birlikte yapımı devam eden yeni hizmet binasında incelemede bulundu.

Battalgazi Belediyesi tarafından yapımı devam eden DSİ binası için 1 adet idari bina, 1 adet misafirhane, 2 adet lojman, 1 adet ısı merkezi, giriş kontrol binası ve çevre düzenlenmesi yapılacağı ifade edildi.







TAHİR ÖZÇELİK