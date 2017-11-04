04 Kasım 2017 Cumartesi

Yeni hizmet binası için kurban kesildi

Battalgazi belediyesi, yeni yerinde hizmet vermeye başladı. 40 bin metrekare kapalı alana sahip olan Battalgazi Belediyesi, yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisiyle kurban kesildi.

31 Ekim 2017 Salı 12:36
Yeni hizmet binası için kurban kesildi
 Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binası önünde gerçekleştirilen kurban kesim esnasında açıklamada bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, binanın Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Yeni hizmet binamızın memleketimize, milletimize, Battalgazi Belediyemizde çalışanlarımıza, Battalgazili hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu binada burada çalışanlar vesilesiyle tüm Battalgazili ve Malatyalı hemşehrilerimize Hayırlı hizmetler sunulmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Kestiğimiz kurbanın Allah indinde kabul olmasını diliyorum. Allah nazardan esirgesin. Hakikaten Belediye olarak çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Türkiye’de örnek olacak, Türkiye’ye rol model olacak güzel hizmetlere ekibimizle birlikte imza atıyoruz. Bu güzel hizmetlerin devamını diliyorum. Bu hizmetleri yaparken tüm çalışanlarımızın kaza ve belalardan müsterih olmasını Cenab-ı Allah tarafından esirgenmesini niyaz ediyorum. Binamızın tekrar memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve hayırlı hizmetler yapılmasını niyaz ediyorum” sözlerini kaydetti.

Kesilen kurbanlar ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere Battalgazi Belediyesi hayır çarşısına teslim edildi.
HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Yeni Hizmet Binası Için Kurban Kesildi

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 03 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017