Battalgazi
Belediyesi yeni hizmet binası önünde gerçekleştirilen kurban kesim esnasında açıklamada bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, binanın Malatya
’ya hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Yeni hizmet binamızın memleketimize, milletimize, Battalgazi Belediyemizde çalışanlarımıza, Battalgazili hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu binada burada çalışanlar vesilesiyle tüm Battalgazili ve Malatyalı hemşehrilerimize Hayırlı hizmetler sunulmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Kestiğimiz kurbanın Allah indinde kabul olmasını diliyorum. Allah nazardan esirgesin. Hakikaten Belediye olarak çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Türkiye’de örnek olacak, Türkiye’ye rol model olacak güzel hizmetlere ekibimizle birlikte imza atıyoruz. Bu güzel hizmetlerin devamını diliyorum. Bu hizmetleri yaparken tüm çalışanlarımızın kaza ve belalardan müsterih olmasını Cenab-ı Allah tarafından esirgenmesini niyaz ediyorum. Binamızın tekrar memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve hayırlı hizmetler yapılmasını niyaz ediyorum” sözlerini kaydetti.
Kesilen kurbanlar ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere Battalgazi Belediyesi hayır çarşısına teslim edildi.
HABER MERKEZİ
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