Devlet Su İşleri 92. Şube Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası’nda incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, DSİ 92. Şube Müdürlüğünün Yeni Hizmet Binası’na taşınmamaları için gerekli ortamın hazır olduğunu belirterek, “Devlet Su İşlerinin Yeni Hizmet Binası’nın bitme aşamasına geldiğini hep birlikte müşahede ediyoruz. Şu an asfaltları dökülmüş, artık bundan sonra hemen bayram ertesi Devlet Su İşleri’nin ilgili birimlerinin tümünün buraya göçmesi noktasında burada herhangi bir eksik veya aksaklıklarının kalmadığını bizzat gördük ve müşahede ettik. Türkiye’nin hiçbir Devlet Su İşleri’ne nasip olmayan; bırakın şube boyutunu bölge müdürlüğü bazında bu kadar sosyal tesisi, fiziki kapasitesi geniş bir yapı formatında olan bir Bölge Müdürlüğü de yoktur. Bu bina Malatya’mıza kazandırılmış oldu. Belediyemiz tarafından yapılan bu binalar Kurban Bayramı’nın hemen sonunda 6 Eylül’de teslimi yapılarak Devlet Su İşleri ve diğer birimlerinin buraya gelmesi sağlanacak. Bu binanın Malatya’mıza, Devlet Su İşleri camiasına hayırlı uğurlu olmasını ve güzel hizmetler vermesini temenni ederim” dedi.

HABER MERKEZİ