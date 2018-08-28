Yeni haftada yeni rekor

Dokuz günlük uzun Kurban Bayramı tatilinden sonra milyonlarca vatandaş günlük yaşamlarına ve mesailerine bu sabah itibariyle başladı. Piyasalarda hareketlenmeler devam ederken çeyrek altın da son günlerin en yüksek seviyesine ulaştı.

Vatandaşların düğünlerde artık çeyrek altın yerine gram altın tercih ettiğini anlatan kuyumcular, “Altın fiyatları yeni haftaya son 10 günün en yüksek rakamları ile başladı. Geçtiğimiz hafta bayramdan önce dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı yükseliş ile başlayıp düşüşle kapatmıştı. Altının gram fiyatı, güne 232,9 lira seviyelerinden başlaması sonrasında 237,6 lira ile 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu yüzden vatandaşlarımız çeyrek altın yerine gram ve onunda yarısı olan yarın gramı tercih ediyor” dediler. (İHA-Haber Merkezi) busabahmalatya.com