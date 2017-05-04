Malatya Kayısı Kenti Yeşilyurt Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıca, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği iki müjdenin tüm yurtta muhtarlar tarafından sevinçle karşılandığını söyledi. Muhtarların aldıkları maaşının 613 TL’sini SGK primlerine yatırdıklarını belirten Yağlıca, "Şimdi Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle muhtarlarımızın SGK primlerini artık devlet yatıracak. Aynı zamanda bu muhtarlarımız ödenek olarak nitelendirdiğimiz bin 406 lira olan ödeneklerini de almaya devam edecekler. Yani bundan sonra muhtarlarımızın maaşlarında SGK kesintisi olmayacak" dedi. Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin muhtarın yüzde 42'sinin bu düzenlemeden yararlanacağını kaydeden Yağlıca, “Sosyal güvenlik primleri her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulur ve yıl içinde söz konusu bütçeden il özel idare ve yatırım izleme koordinasyon başkanlıkları bütçelerine aktarılır. 690 sayılı KHK ile sosyal güvencesi olmayan muhtarlarımızın sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından yatırılması kesinleşmiştir. Bundan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve konfederasyon başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İHA