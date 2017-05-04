04 Mayıs 2017 Perşembe

Yeni düzenleme muhtarları memnun etti

Sosyal güvencesi olmayan muhtarların Sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından yatırılması ve muhtarlık sonrası silah ruhsat harç bedelinin kaldırılması Malatya’da muhtarlar tarafından sevinçle karşılandı.

04 Mayıs 2017 Perşembe 14:20
Yeni düzenleme muhtarları memnun etti
  Malatya Kayısı Kenti Yeşilyurt Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıca, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği iki müjdenin tüm yurtta muhtarlar tarafından sevinçle karşılandığını söyledi. Muhtarların aldıkları maaşının 613 TL’sini SGK primlerine yatırdıklarını belirten Yağlıca, "Şimdi Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle muhtarlarımızın SGK primlerini artık devlet yatıracak. Aynı zamanda bu muhtarlarımız ödenek olarak nitelendirdiğimiz bin 406 lira olan ödeneklerini de almaya devam edecekler. Yani bundan sonra muhtarlarımızın maaşlarında SGK kesintisi olmayacak" dedi. Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin muhtarın yüzde 42'sinin bu düzenlemeden yararlanacağını kaydeden Yağlıca, “Sosyal güvenlik primleri her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulur ve yıl içinde söz konusu bütçeden il özel idare ve yatırım izleme koordinasyon başkanlıkları bütçelerine aktarılır. 690 sayılı KHK ile sosyal güvencesi olmayan muhtarlarımızın sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından yatırılması kesinleşmiştir. Bundan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve konfederasyon başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 04 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 03 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya