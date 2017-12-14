Malatya’nın ve bölgenin en çok okunan ve takip edilen gazetesi BUSABAH, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a nezaket ziyaretinde bulundu. BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Memet Umut Bozkurtoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı ve Yazı İşleri Müdürü Türkan Yıldız’ın katıldığı ziyarette, kentin en kalabalık ilçelerinden biri olan Battalgazi’nin hastane ihtiyacı, Yeşil Kuşak Projesi, eski stadyumun akıbeti, yeni hizmet binası ve diğer birçok konu konuşuldu.

STADYUM ŞEHİR PARKI OLACAK

Eski stadyumun akıbetini değerlendiren Başkan Gürkan, “Eski stadyumun adını daha önce koyduk. Nasıl koyduk? Yeşil Kuşak kapsamı içerisinde değerlendirilmesi, az bir kısmının da TOKİ tarafından değerlendirilmesi noktasında TOKİ Başkanımızla atak sağlandı. Gerek Cumhurbaşkanımız gerek Başbakanımız ‘Buranın şehir parkı olması noktasında gerekli çalışmaları yapın’ dedi. Netice itibariyle Hürriyet Parkı’ndan başlayıp Atatürk Kız Lisesi’ne kadar devam eden ve Endüstri Meslek Lisesi’yle sürdürülüp stadyumla birleştirilen, yaklaşık 200 dönüme yakın bir yeri kaplayacak Yeşil Kuşak kapsamı içerisinde bir proje yapacağız” ifadelerinde bulundu.

BİNA KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETİYOR

Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binası hakkında bilgiler de veren Başkan Selahattin Gürkan, “Bu bina özellikli bir bina. Türkiye’de hakikaten önemli ve İçişleri ile Şehircilik Bakanlığı tarafından pilot uygulamalı ve örnek bir bina seçilmiş bir bina. Bu binanın şu özellikleri var: 40 dönüm bir yerde. Yeşil bina dediğimiz, akıllı bina dediğimiz, kendi enerjisini üreten bina dediğimiz bir özelliği var. Güneş enerjisine oldukça açık. Ofisler gündüz güneş enerjisinden yararlanıyor. Ayrıca çatıdaki güneş panelleriyle de binanın kendi elektrik enerjisi üretiliyor. Akıllı bina olması hasebiyle de buradaki sistem otomasyon dahilindedir. Burası hakikaten kendi örneğinde tek, kuruluş itibariyle de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de bir rekordur. 14 ayda Türkiye’de hizmet binası yapılmış 2. bir örnek yok. Laboratuarlarıyla, sosyal tesisleriyle, lojmanlarıyla, atölyeleriyle gerçekten devasa bir bina oldu” sözlerini kaydetti.

MART AYI İÇERİSİNDE TEMELİ ATILACAK

“Yeni Devlet Hastanesi için son durum ne?” sorusunu cevaplayan Gürkan, “Yeni Devlet Hastanesi’nin planlanması için örnek çıktı. 225 yatak olarak tescil edildi. Oranın 50 dönümlük yeri alındı. Sağlık Bakanlığından devri gerçekleşti. Aynı zamanda alanın hepsi de devredildi. Ayrıca oranın proje ihalesi de yapıldı. İhale bitmek üzere. Proje ihalelerinde rakamlar fazlaya çıktığı için zemin etütleri ile ilgili bilgiler Battalgazi Belediyesi olarak bizden istendi. Onun da projelerini yaptık gönderdik. Mart ayı içerisinde de herhangi bir aksaklık olmazsa temeli atılacak” diye konuştu.



















MUTLU SARIGÜL