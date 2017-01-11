Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan ve cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişikliği teklifi, önceki gün yapılan gizli oy kullanımlarından sonra 338 milletvekilinin “evet” oyu ile kabul edildi. Bu anlamda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de konuyu BUSABAH’a değerlendirdi.

FİRE VERİLMEDİ

Bakan Bülent Tüfenkci, “Yeni anayasa Türkiye’nin en büyük yapısal reformlarından birisi ve Türkiye’nin geleceğiyle alakalı bir husus. Önceki gece önemli bir geceydi. Özellikle maddeler hakkında genel görüşmelerden sonra maddelere geçilme oylamasının 338 gibi bir oranda çıkması iki partide de -hem AK Parti’de hem de MHP’de- fire bekleyenlerin beklentisini boşa çıkardı. AK Parti gurubunda mazereti olan iki arkadaşımız hariç diğerleri hiç fire vermedi. İnşallah maddelere geçildiğinde umrede olan arkadaşımız gelince bu sayı daha da yükselmiş olacak” sözlerine yer verdi.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ

Bakan Bülent Tüfenkci, konuşmasının devamında şunları ifade etti:

“Bunun Türkiye’nin geleceğiyle ilgi bir mesele olduğunu ifade etmiştik. Türkiye’nin ekonomik anlamdaki sıkıntılarını hızlı bir şekilde bertaraf etmesi ve üstesinden gelmesi, bakanlıkların düzenlenmesi, çalışma usullerinin yeniden belirlenmesi, en önemlisi terörle mücadelenin daha etkin ve kararlı bir şekilde sürdürülmesi ve bu konuda hızlı kararlar alınması noktasında önemli bir değişiklik. Özellikle gençlerimizin seçilme yaşının 18’e indirilmesi de önemli bir karar. Yine HSYK’nın yapısı hakkında değişikliğe gidilmesi önemli bir nokta.

DEMOKRATİK ORTAM

Dolayısıyla Türkiye için yeni bir yol demek ve bu yolun başlangıcı da önceki gece bana göre olumlu geçti. Ana muhalefetin ve iktidarın, görüşlerini ifade ettiği, gayet demokratik bir ortamda olgunluk içerisinde geçti ve 338 kabul oyla maddelere geçildi. İnşallah bundan sonra da aynı demokratik olgunluk içerisinde geçer.”

TÜRKAN YILDIZ