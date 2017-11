Malatya İl Müftülüğü’nün düzenlediği ‘Hafızlık Merasimi’ Programına Malatyalı Gümrük ve Ticaret Bakını Bülent Tüfenkci de katıldı. Bir restoranda gerçekleştirilen programa Vali Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şefik Sengül, İl Müftüsü Ümit Çimen, Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya, bölge ve il müdürlüleri, oda başkanları, ilçe müftüleri, müftü yardımcıları, kuran kursu öğreticileri, kursiyerler, aileler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Ümit Çimen yaptı. Tarihe iz bırakmış insanlara İslam'ın mütebessim çehresi olmuş bir tarihin, bir kültürün, bir medeniyetin bir coğrafyanın çocukları olduklarını dile getiren Müftü Çimen, bugün Malatya’nın hakikaten mutlu bir günü olduğunu söyledi.

Öğrencilere güzel bir iş yaptıklarını, öğretmenlerin ise mesailerini Allah yoluna harcadıklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengül’den sonra söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, “Toplumun en şereflisi ve en hayırlısı olarak hafızlık makamına erişen kızlarımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Vali Ali Kaban da, tebriklerini sunarak bazı yorumlarda bulundu.

SORUMLULUK ALACAKLAR

“Bu dünyada insanın sahip olabileceği en güzel, en kıymetli bilgiye sahipsiniz” diyerek sözlerine başlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, “Rabbim sizi bu mertebeye layık ettiğine göre her biriniz çok özelsiniz. Aynı zamanda her biriniz kendi akranlarınız içerisinde en zeki ve en seçilmiş kullarsınız. Ne mutlu sizleri yetiştiren ailelerinize! Sizlerle ne kadar iftihar etsek azdır. Rabbim bizlere de Kur’an’ın ilmine vakıf olmayı ve ilimle amel etmeyi nasip etsin. İlim öğrenmek kadın erkek her Müslüman’a farzdır diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Ne mutlu ki bu çağın muhatapları olarak genç kızlarımı dünyevi ve uhrevi bir geleceğe hazırlıyoruz. İnanıyorum ki onların burada edindiği bilgi ve tecrübe ile hem kendi hayatlarına hem de toplumun hayatına önem katkılar sağlayacaklardır. Toplumu irşad etme noktasında sorumluluk alacaklardır” ifadelerini kullandı.

İLMİYLE ETRAFINI AYDINLATAN KULLAR OLACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı Yardımcılığını bir hanımefendi kardeşlerine tahsis ettiklerini belirten Bakan Tüfenkci, “Hafızlık ve dini eğitimi tamamlayan genç kızlarımız için en büyük örnek Hz. Hatice annemizdir. İnşallah bugün hafız olan evlatlarımızda tıpkı Hz. Hatice gibi, Hz. Ümmü Seleme gibi Kur’an’ı yaşayan ilmi ile etrafını aydınlatan kullar olacaktır. Bugün Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığını bir hanım efendi kardeşimize tahsis ettik. Ve pazartesiden itibaren görevine başlayacak. Bu şunu gösteriyor. Özellikle diyanet içerisinde kadınlarımızın artık hem konum itibari ile hem görev itibari ile topluma ulaşmaları ve tolumla hem hal olmalarını sağlayacak yeni bir sistemin de başlangıcı olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanlığının Kur’an Hafızlığına verdiği önemin çok önemli olduğunu dile getiren Bakan Tüfenkci, Kur’an’ı öğrenmenin değerini anlattı.

Konuşmaların ardından hafız olan 77 öğrenciye, Bakan Tüfenkci tarafından birer altın, Vali Ali Kaban tarafından Türk bayrağı ve siyer seti, İl Müftülüğü ve çeşitli kurumlar tarafından hediyeler takdim edildi.

















MUTLU SARIGÜL