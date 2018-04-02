YENİ BİR OPERASYONUN SİNYALİNİ VERDİ

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Afrin'de son rakam 3 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca dün Afrin'de gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili konuşarak, "Akşam Afrin’deydik. En uç noktadaydık. Sınırdaydık. Sanatçılarımız, sporcularımız, yazarlarımız, gazetecilerimiz askerlerimizle iç içe olduk. Onlarda hasbihalde bulunduk. Oraya da bir gece ansızın gelebiliriz dedik öyle gittik. Güzel bir buluşmamız oldu. Hepsi maşallah dimdik. En ufak bir soru işareti yok. Yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Yeni hedefleri de sürekli olarak her an duyabilirsiniz. Zaten sizin burada olduğunuzu bildiğim için bunları rahat konuşuyorum" dedi.