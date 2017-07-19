19 Temmuz 2017 Çarşamba

Yeni binada hizmet verecek

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Nikâh Dairesi’nin, Yakınca Mahallesi’ndeki Şehit Muhsin Yazıcıoğlu parkındaki yeni binasında hizmet vereceğini söyledi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:44
Yeni binada hizmet verecek

  Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde vatandaşlarımıza hizmet veren nikâh dairemiz Yakınca Mahallesindeki Şehit Muhsin Yazıcıoğlu parkının içindeki yeni binamızda vatandaşlarımıza hizmet verecektir. Evlenmek için Yeşilyurt Belediyesine başvuru yapacak olan genç çiftlerimizin resmi işlemleri artık burada yapılacaktır” dedi.

BİRBİRİNDEN GÜZEL HEDİYELER
  30 Mart 2104 yılından bugüne kadar bin 948 çiftin nikâh işlemlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Şahin, dünya evine giren çiftlere ‘Bir Yastıkta’ projesi kapsamında içerisinde Kur’an-ı Kerim, Aile İlmihali, kahve, kahve takımı ve çikolatanın olduğu hediye paketi takdim ettiklerini sözlerine ekledi.

HABER MERKEZİ
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