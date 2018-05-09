Yeni Başkana Ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa edip AK Parti’den Malatya milletvekili aday adayı olan Ahmet Çakır’ın yerine Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat getirildi.
Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömetoğlu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Başkan Cömertoğlu Başkan Hacı Uğur Polat’a yeni görevinde başarılar diledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ziyaretten dolayı Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömetoğlu’na teşekkür etti. (Bülten)