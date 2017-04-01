‘Yeni anayasa değişikliği ve gençlik’ paneli düzenlendi
İnönü Üniversitesi Ortak Değer ve Düşünce Akademisi Topluluğu ile sivil toplum kuruluşları tarafından ‘Yeni Anayasa Değişikliği ve Gençlik’ paneli düzenlendi.
01 Nisan 2017 Cumartesi 12:14
Hoca Ahmet Yesevi salonunda düzenlenen panele, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, akademik ve idari personelle öğrenciler katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan topluluk danışmanı Doç. Dr. Sabri Türkmen, ülke olarak çok kritik dönemlerden geçtiğimizi belirterek, "Türkiye tarihinin en önemli dönemeçlerinden birini yaşamaktadır. Başkanlık sistemini de içeren kapsamlı anayasa değişikliğinin onaylanacağı referandum ülkemizin siyasi ve toplumsal hayatına önemli değişiklikler getirecektir. 16 Nisan'da önümüze konulacak sandıkta ülkemizin ve kendimizin geleceği için bir tercih yapacağız. Yeni anayasa değişikliği ülkemizin gençlerini de yakından ilgilendirmektedir. Zira bir ülkenin bir gençliği varsa geleceği de var demektir. Gençliği olmayan bir ümmetin geleceği de yoktur" şeklinde konuştu. Panelin diğer bir konuşmacısı Avukat Abdulkadir Artan da Türkiye'nin geçmişten günümüze kadar olan anayasa tarihinden söz ederek, "Bağımsızlığın ve egemenliğin kayıtsız şartsız halkın olmasının önünü açan bir tasarı olarak gördüğüm bu 16 Nisan oylamasını millet için bir şans ve umut olarak görüyorum. 16 Nisan'ın bereketli olmasını ve evetlerin bereketli bir şekilde sandıklara konulmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı. İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Ahmet Karadağ da bilinen dört hükumet sistemi olduğuna değinerek "Meclis hükumet sistemi, parlamenter sistem, başkanlık sistemi ve yarı başkanlık sistemi neredeyse biz bunların üç tanesi tecrübe ettik" dedi. Avukat Özcan Çetin ise 16 Nisan'ın Türkiye'nin geleceği açısından gerçekten büyük bir dönüm noktası olacağını belirterek, "Yeni sistem aynı zamanda yürütmede de yaptığınız hatanın yargılama mekanizmasında da yaptığınız hatanın da emniyet sibobudur. Bu yasa, genç bakış açısında uyarlanmış olacak. En önemlisi de yasamayı güçlendiren bir bakış açısıyla 16 Nisan'da bir değişim olgusu gerçekleşecek" şeklinde konuştu.
Panelin sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, konuşmacılara plaket takdim etti.
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