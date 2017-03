Yemde KDV’nin düşürülmesine rağmen yem fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmaması hem büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin hem de yemcilerin tepkisine neden oluyor. BUSABAH’a konuşan yemciler önemli açıklamalarda bulundular.

Yemdeki KDV’yi devletin düşürdüğünü ama düşürülen KDV’nin kendilerine bir faydası olmadığını dile getiren yem satıcısı İbrahim Aydoğdu, KDV’deki düşüşün yetiştiricilere de bir faydası olmadığını söyledi.

KÂRIM HALA AYNI

Et fiyatlarından önce yem fiyatlarının düşürülmesinin gerekliliğini belirten Aydoğdu, “Fabrikalara 2 TL’yi KDV’den düşürdüler ama 10 gün sonra 4 TL zammını koyuldu. Fabrikacı hiçbir zaman kârından ödün vermez. Sürekli kârını artırmaya bakar. Ben bir torba yemi 22 TL’ye sattığım zaman da 2 TL para kazanıyordum, bugün bir torba yemi 60 TL’ye satıyorum, yine 2 TL kâr ediyorum. Değişen hiçbir şey olmadı. Yemin torbası 3 katlandı ama benim kârım hala aynı. O zamanlar aylık giderim 3 bin TL’yse, şimdi aylık giderim 15 bin TL. Giderim artıyor ama gelirim düşüyor. Devlet sürekli et fiyatlarını düşüreceğini, dışarıdan et getireceğini söylüyor. Biz getirme demiyoruz ama et fiyatı düşürüleceğine önce yem fiyatları düşürülsün” diye konuştu.

SOYA FAHİŞ FİYATTA

Önce bir kilo süte 3 kilo yem geldiğini, şimdi ise bir kilo süte bir kilo bile yem gelmediğini ifade eden Aydoğdu, “Bugün arpanın kilosu 1 lira 10 kuruş. Buğday 1 lira 30 kuruş. Mısır yine aynısı. Soya yağına bakıyorsun, ki yemin ana maddesi soyadır, fahiş fiyatta. Devlet ilk önce yem fiyatlarını düşürmeli ki, herkes hayvan besleyebilsin. Devlet hayvancılığı teşvik etmeli. Eskiden bir kilo süt satıldığında yetiştirici 3 kilo yem alıyordu. Şimdi 1 kilo süt bir kilo yem etmiyor. Önce 2 ineğimiz vardı ve hiç borcumuz yoktu, hatta alacağımız vardı; şimdi para kazanamıyor yetiştiriciler. Üreticilerin alım gücü azaldı. Yemin hammaddelerini kendimiz üretip dışarıya satıyorduk düne kadar. Bugün kendimiz üretmeyip dışarıdan getirtiyoruz. Devlet köylümüze hazır para vereceğine, köylüye ‘üret, ürettiğin malı ben şu kadara alacağım’ demeli. Böyle yapılsa hem yem fiyatı düşer hem de et fiyatı düşer” şeklinde konuştu.

ÖZARSLAN: YEM ÇOK PAHALI

Yem fabrikalarının bile yem fiyatlarından memnun olmadığını dile getiren bir yem fabrikasının Malatya Bölge Müdürü Adem Özarslan, “Türkiye’de üretilen kaliteli yemlerin hammaddelerinin yüzde 50’si yurtdışından geliyor. Yurtdışından gelen mal peşin olarak geliyor. İçeriye vade olarak veriliyor. Buradaki sıkıntı, dışarıdan dolar olarak alınıyor, içeriye TL olarak yansıtılması. Haliyle bir işletme kendi kârını düşünecek. Bu yüzden de üzerine koyarak malı satacak. Piyasada daha düşük yemler de var. Ama yemin içerisine baktığınız zaman, içerisinde yem denilen bir şey yok. Sadece parçalamışlar, birazcık da mermer tuzu koymuşlar, göndermişler yem diye daha ucuza satıyorlar. Bu tür ucuz yemlerden fayda beklenmez ve verim alınmaz. Yemciler ve üreticiler haklı. Yem çok pahalı. Biz fabrikayız, biz fabrika olarak bile bu fiyatlardan memnun değiliz” söylemlerine yer verdi.

DEVLET MÜDAHALE ETMEDİ

Özarslan, “Buna çözüm bulunması gerekiyor. Fabrika yurtdışından malını alıyor. Dolarla alıyor. Dolar bir anda kur farkı çıktığında yemlere 40 gün içerisinde 6 ila 9 lira arasında zam geldi. Bunun önlenmesi gerekiyor. Soyayı biz dışarıdan alıyoruz. 2016 yılı içerisinde 5 ila 6’ncı ay arasında Türkiye’de arpanın az olacağı belliydi. Ve hala devlet buna bir müdahale etmedi. Devlet şu anda ofislerden arpa verdi, alanların hepsi esnaftı. Çünkü dışarıdan daha desteklenmedi” dedi.

MUTLU SARIGÜL