Malatya İli Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Mehmet Taneli, arpa fiyatlarının yüksek olmasına tepki gösterdi. Yetiştiricilerin hayvanlarını arpa ve yem fiyatlarının çok pahalı olmasından dolayı besleyemediklerini ifade eden Başkan Taneli önemli açıklamalarda bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) küçük işletmelere arpa desteğinin olduğunu dile getiren Başkan Taneli, bu yıl arpa konusunda hiç sıkıntı yaşamadıklarını, TMO’nun 2 bin ton arpa getirip dağıtığını ve 2 bin ton daha arpa getireceklerini söyledi.

ÜRETİCİMİZE DESTEK OLDU

Bu yıl 10 bin ton daha arpa dağıtılacağını belirten Başkan Taneli, “İlimizde bulunan bazı fırsatçılar arpa fiyatlarını yükseltmeye çalışıyorlardı. Eğer Toprak Mahsulleri Ofisi şu ana kadar bu arpayı dağıtmamış olsaydı şu anda arpa fiyatı 2 liraya dayanmıştı. Şu anda çok şükür Toprak Mahsulleri Ofisi arpa dağıttığı için arpa fiyatları 1,10 – 1,20 lira civarında seyrediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde 2 bin ton arpa daha getirecekler. Birlik olarak biz 10 bin ton arpa talep ettik. Onlar da getireceklerini ifade ederek önceki gün ihalelerini yaptılar. Geçen yıl 2 bin ton arpa gelmişti. Bu yıl 10 bin ton arpa dağıtılacak. Dolayısıyla ilimizdeki spekülatörler de fazla atını oynatamayacaklar. Toprak Mahsulleri Ofisi de inşallah üreticilerimizin darda bırakmayacaktır. Devletimiz vasıtasıyla Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilerimize destek olmuştur. Bu destekten dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

MALİYE KAYDI OLSUN DİYORLAR

Küçük aile işletmelerinden yüzde 8 KDV’nin alınmamasını isteyen Taneli, “Burada verilen arpadan küçük aile işletmeleri bundan faydalanamıyor. Arpayı yüzde 8 KDV ödeyerek alıyorlar. Küçük aile işletmelerden alınan yüzde 8 KDV’nin alınmamasını istiyoruz. Maliye kaydı olsun diyorlar. Maliyede kaydı olanlar yüzde 1 KDV ödüyor. 10, 20 tane hayvanı olan gidip maliyeye nasıl kayıt yapacak. Muhasebe parası verecek bunları yapma imkanları yoktur. Aile işletmelerinin maliye kaydı kapsamı dışında bırakmaları gerekir. Bu işletmelerin sadece birlik kayıtlarına bakılarak, bu kayıtlar dikkate alınarak birlikler vasıtasıyla bu dağıtımlar yapılsın. Bu konuda birlik olarak defalarca Toprak Mahsulleri Ofisi’ne bunları söyledik. Bunun mutlaka bir şekilde bu yüzde 8 KDV’nin alınmaması lazım. Bu insanların da yüzde 1’den faydalanmaları lazım” diye konuştu.

YEM FİYATLARI DEVAMLI YÜKSELİYOR

“Ayrıca yurtdışından gelen hayvanlarda da, birlik vasıtasıyla getirdiğimiz hayvanlarda yüzde 10 gümrük vergisi var” diyen Başkan Taneli, yem fiyatlarına da değindi. Başkan Taneli, “Bunun yanında Et ve Balık Kurumu tarafından getirilen hayvanlarda yüzde 1 gümrük vergisi var. Bu da 500-600 lira gibi her hayvanda bir fark meydana getiriyor. Bunun için gümrük vergisinin alınmamasını istiyoruz. Yüzde 1 olarak bizlere söz verildiği halde ancak şu ana kadar herhangi bir uygulamayı yapılmadı. Büyük üretici 600 lira daha ucuz olarak alıyor ve küçük işletmelerden daha önde başlıyor. Bu da bir adaletsizlik olacak. Yem satışları özel sektörün elinde olduğu müddetçe yem fiyatları da artmaktadır. Bu şekilde yemin torbası 50 liraydı, şu anda 65 liraya çıktı. 50 kiloluk yem torbasına şu anda 15 lira zam geldi. Fiyatları devamlı yükseltiyorlar. Yemin de, yem fiyatlarının da mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Neye göre bu kadar fiyatlar yükseliyor. Bunlar mutlaka kontrol altına alınması gerekir” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL