DSİ Elazığ Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yapımına devam edilen ve Türkiye'de en büyük kelebek vana montajının yapılacağı Recai Kutan Barajı’ndan, sulama ile tarım arazileri suya kavuşmuş olacak. Boztepe Recai Kutan Barajı Sulaması projesinde önemli aşamalar kaydedildi. Yazıhan Ovasın da, sulama ile birlikte ceviz, badem, üzüm, çilek, kiraz, elma ağaçlarının sulanması hedefleniyor. ‘Sol Sahil’ tarım arazisini sulayacak olan tesisin tamlanması ile birlikte 33 bin 300 dekar tarım arazisi suya kavuştu. DSİ’den edinilen bilgilere göre, 81 bin arazinin sulanması içinde çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

RECAİ KUTAN BARAJI

“Malatya Kuruçay Projesi Boztepe Sulaması İnşaatı Malatya il merkezine 45 kilometre , Yazıhan ilçesine 10,2 kilometre mesafededir. Kuruçay Projesi alanı, yörenin önemli akarsularından olan Tohma suyunun Fırat Nehri’ne döküldüğü yerden başlayan Medik Barajı sol sahil sulamasının hemen üstünden başlayarak kuzeye doğru geniş bir düz alanı kaplar. Bu alanın batı tarafında yükseltileri az olan tepeler yer alır. Yazıhan ovasının doğusunda ise Kuruçay bulunmaktadır. Kuruçay’ın bir kolu olan Hırın Çayı havzasında yer alan Yazıhan ve civar köyleri sulamaya elverişli arazilerinin Boztepe Barajı’ndan sulanması önerilmektedir. Boztepe Barajı ile brüt 12 bin 60 ha tarım arazisi sulu tarıma açılacaktır. Brüt 12 bin 060 ha sahanın Boztepe Barajı’ndan alınacak su ile basınçlı borulu sulama şebekesinin yapılması, 2 milyar 260 milyon 591 bin 99 metre uzunluğundaki muhtelif çap ve basınçtaki HDPE (PE100) boruların 99 milyon 498 bin 62 metre uzunluğundaki muhtelif çap ve basınçtaki CTP boruların ve 61 milyon 32 bin 45 m uzunluğundaki muhtelif çap ve basınçtaki HDPE (PE100) tahliye boruların temini ve yerine döşenmesi…”

TAHİR ÖZÇELİK