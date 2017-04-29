29 Nisan 2017 Cumartesi

Yazıhan’ın cazibe merkezi olacak

Yazıhan İlçesinde bulunan Kuruçay Deresi üzerinde başlatılan ‘Dere ıslah’ çalışmalarının ardından DSİ 9. Bölge Elazığ‏ müdürlüğü tarafından ‘Taşkın korumaya’ ait sözleşme ihale edildi.

29 Nisan 2017 Cumartesi 10:45
Yazıhan’ın cazibe merkezi olacak

2015 yılında,  Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Yazıhan bölgesinde Kuruçay Deresi üzerinde başlatılan ıslah çalışmalarının tamamlanmasının ardından taşkın koruma işi ihale edildi. DSİ tarafından yapılan dere ıslah çalışması kış sezonu süresince kesintiye uğramadan yürütüldü.

 PİKNİK VE DİNLENME ALANI
  DSİ Bölge Müdürlüğüne ait iş makineleri ve çalışanları ile birlikte toplu bir çalışma gerçekleştirilerek vadinin ıslahı ve temizlemesi çalışmaları kapsamında işinde 15 bin 200 metre sedde, 563 bin 730 metreküp kazı, 7 bin 600 metre dere ıslahı yapıldığı kaydedildi. Dere ıslahı çalışmaları sonrasında DSİ tarafından Kuruçay Deresi Taşkın Koruma Projesinin ihale edilmesinin ardından DSİ’nin Taşkın Koruma sonrasında Kuruçay Vadisini ağaçlandırma çalışması yapılacak yapılan düzenleme ile birlikte bölgenin gelecekte Malatya’nın piknik ve dinlenme alanı olarak planlanması hedefleniyor. Malatya Yazıhan Kuruçay Deresi Taşkın Koruma işine ait sözleşme (DSİ) 9. Bölge Müdürlü İlker Arslan tarafından imzalandı. 

TAHİR ÖZÇELİK
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