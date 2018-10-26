Yazıhan’da topraksız sera heyecanı

Malatya'ya en yakın ilçelerden biri olan Yazıhan ortaya koyduğu projeleri ile dikkat çekiyor. Bu kapsamda Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'ün talebiyle ilçeye "Topraksız Sera Organize Sanayi Bölgesi" yapılacak.

PROJESİ, FİZİBİLİTE RAPORLARI TAMAMLANDI

İsmiyle de dikkat çeken projenin tarım ilçesi Yazıhan'da hayata geçirilmesi için tüm girişimlerde bulunduklarını belirten Başkan Öztürk, “Kuruçay Havzası'nın topraksız sera konusunda tam elverişli olduğunu Sayın Valimize dile getirdik. Bununla ilgili Tarım İl Müdürlüğü gerekli araştırmaları yaptı. Bunun projesi, fizibilite raporları Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yapıldı" diye konuştu.

EKONOMİK DEĞER KATACAK

Topraksız Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin projesi ve fizibilite çalışmalarının Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yapıldığını yineleyen Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, "Bizim Yazıhan Ovası'nın bir kenarında Tohma Çayı, bir kenarında Kuruçay Deresi akar. Ovayı bir nevi iki dere ortalar. Burada Kuruçay Havzası'nda dere ıslah çalışmasını Devlet Su İşleri (DSİ) işleme aldı. Bu derenin yüzde 95 seviyesinde ıslahı bitti. Çay yatağında 500 - 600 metre genişliğindeki alanlar var atıl vaziyette, eski feyezanlar yok. Boztepe Barajı'nın hayata geçmesiyle suyun önemli bir kısmı orada tutuluyor. Dere ıslahıyla da feyezan geldiğinde, derenin ortasında gabion şilte projesiyle feyezan o dereden tamamen kontrollü bir akım var. Bir nevi, bu arazilerin gerek iklim yapısı, gerekse coğrafi yapısı, gerek alan olarak bunun bizim açımızdan büyük bir değer taşıdığını, topraksız sera konusunda tam elverişli olduğunu Sayın Valimize dile getirdik. Bizim siyasilerimizin de bilgileri var. Bu projelerin hayata geçmesinde dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve telkinleri ile Hükûmetimizin icraatları var. Bu projeler ülkemize ciddi anlamda ekonomik değer katacak" şeklinde konuştu.

Projesi ve fizibilite çalışması biten proje şimdilerde Bakanlıktan gelecek olan maddi destekle yapılmayı bekliyor.