Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, konu ile ilgili çeşitli bilgiler verdi. İlçenin ve bölgenin geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Öztürk, "İlçemizde hububat tarımı ve hayvancılık ön plandadır. İlçemizde yapımı bitmek üzere olan ve 2017 yılı içinde sulamaya başlanacak 120 bin dekar tarım arazisi mevcuttur. Tarıma katılacak bu bakir alanın ilçe ve bölge ekonomimize katkı sağlaması için tarımsal üretimin çeşitlenmesi ve ekonomik değeri ve verimi yüksek olan tarımsal ürünlerin üretilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

EĞİTİMLER TEORİK VE PRATİK ŞEKİLDE VERİLECEK

Uygulanacak proje 3 adet serada örtü altı sebze yetiştiriciliği eğitimlerinin teorik ve pratik olarak verileceğini söyleyen Öztürk, "Üç ayrı serada kırsal göçün önlenmesi ve ekonomik olarak gelişmeye katkı sağlamak amacıyla belirlenen hedef kitleye örtü altı sebze yetiştiriciliği konusunda eğitim verilerek sertifikalandırılacaktır. Yürütülecek bu proje ile örtü altı sebze yetiştiriciliği konusunda bakir olan bölgemizin yeni bir tarımsal faaliyetle tanışması ve tüm bölgenin sebze ihtiyacının karşılanacağı sebze deposu olmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda bu çalışmalarla kırsalda yaşayan insanımızın istihdamına ve ekonomik seviyesinin yükseltilmesine önemli katkılar sağlayacak ve kırsal göçün önüne geçmiş olacağız" açıklamalarını yaptı.

Proje ekibi ise, Proje Koordinatörü Eyüp Öztürk başkanlığında, Eğitim Koordinatörü İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Özlem Altuntaş, ziraat mühendisleri, Ramazan Yücekaya, Ersin Yıldırım, Turgay Altunkaya, Mehmet Karaca’dan oluşuyor.

10 aylık süreçte görev yapacak proje ofisinde, yapılan başvurular değerlendirilerek şartları uygun görülen kişilerin kursiyer olarak tespiti yapılacak. Örtü altı sebze yetiştiriciliği için gerekli olan sarf malzemelerin Yazıhan Belediyesi tarafından karşılanacağı belirtildi.

İHA