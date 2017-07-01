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Yazıhan Kültür Merkezinde çalışmalar devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yazıhan ilçesinde 2 dönümlük alan üzerine kurulan Kültür Merkezinde çalışmalar devam ediyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:28
Yazıhan Kültür Merkezinde çalışmalar devam ediyor
  Geçtiğimiz aylarda kaba inşaatı tamamlanan kültür merkezinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır incelemelerde bulunarak, konuyla ilgili açıklamalar yaptı.
Gezide Başkan Çakır’a Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti il Başkanı Hakan Kahtalı ile Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.

“Farklı bir mimariye sahip”
Büyükşehir Belediyesinin Yazıhan’a çok farklı bir mimariye sahip kültür merkezi yaptığını belirten Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Büyükşehir Belediyesinin ilçelerin kalkınmasında üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerle ilçelerdeki yaşam kalitesini artığını ifade eden Öztürk, “Yapımı devam eden kültür merkezimiz tüm ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek donanıma sahip olacak. Bu merkez, ilçemize ayrı bir güzellik katacağı gibi, insan hayatını da renklendirecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Önemli değerler katacak”
Yoğun bir tempoyla çalışmaya devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, ilçelerin genelinde çok büyük yatırımlar yaptıklarını ve bu yatırımların Malatya’ya önemli değerler katacağını söyledi.
Yeni kültür merkezinin Yazıhan’ın çehresini değiştireceğini ifade eden Başkan Çakır, “Yazıhanımıza yakışacak çok güzel bir projeyi hayata geçirdik. Her türlü eğitim ve öğretim bu merkezde yapılabilecek. Çocuk, genç, kadın her yaşta insan buradan faydalanabilecek. 2 bin metrekarenin üzerinde kapalı alana sahip merkezin bin 500 metrekare yeşil alanı olacak” diye konuştu.
İHA
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