Yazıhan İlçesinde gerçekleştirilen 5. Olağan Kongreye tek liste halinde gidildi. İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve yönetiminin de katıldığı kongrede başkanlığa Hediye Güler seçildi.

Kongrede bir konuşma yapan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti’deki kadın hareketinin önemine değinerek, “Her evde, her mahallede kadın kollarının çalışması bulunuyor. Biz AK Parti ailesi olarak kadın kollarını bizim gizli kahramanlarımız olarak değerlendiriyoruz” dedi.

4,5 milyon üyesi ile AK Parti Kadın Kollarının dünyanın en büyük kadın hareketi olduğunu dile getiren Öztürk, “Gerek siyaset, gerek sosyal hayatta kadınlarımızın izlerini daha fazla görmekteyiz. Ülkemizde olan ihanet şebekelerine ders vermede bacılarımızı, kardeşlerimizi o tanklara, silahlara nasıl göğüs gerdiklerini hep beraber gördük” diye konuştu.



İHA