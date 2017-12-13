Kış mevsiminde havaların soğumasıyla beraber çiçeklerde yavaş büyüme kendini gösteriyor. Bunlar, saksı çiçekleri olarak karşımıza çıkıyor.

Sonbahar ve kış aylarının çiçekler için çok önemli zamanlar olarak bilinmesini ve bakımları konusunda gerekli şeylerin yapılamasını söyleyen Malatya çiçekçi esnaflarından Kadir Yücekaya çeşitli bilgiler vererek bakım konusunda uyarılarda bulundu.

Yücekaya, Kışın çiçeklere bakım olarak yaz ortamını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

"Eğer sobalı bir evde yaşıyorsanız çiçeklerinizin bulunduğu ortamdaki ısıyı sabit tutmaya özen göstermelisiniz" diyen Yücekaya, özellikle saksı çiçeklerinin soğuk havadan daha az etkilendiğini söyledi.

ÖNERİLER...

Yalnızca ısıya değil çiçeklerin sulama şekline de özen göstermek gerektiğine vurgu yapan Yücekaya, "Kış mevsiminde çiçekler mümkün olduğunca az sulanmalıdır. Eğer çok su isteyen bir çiçeğiniz varsa, onun da sulama aralığını değiştirmelisiniz" diye konuştu.

Kışın canlı çiçek satışının yaz aylarına oranla çok düşük olduğunu ifade eden Yücekaya, bunların dışında çiçeklerin bulundukları yerin önemine de değindi.

Bulunulan ortamı havalandırmanın önemine de dikkat çeken ve çiçeğin cama yakın olmadığından emin olunması gerektiğini söyleyen Yücekaya, " Çiçeği soğuk suyla sulamayın, evdeki bitki ve çiçeğin güneş ışığından yoksun kalacağından dolayı dikkat edilmesi ve güneş ışığı alabileceği balkon gibi yerlerde bulundurulması gerekir" şeklinde konuştu.

SELAHATTİN BAYRAK