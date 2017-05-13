6’ıncı Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı çerçevesinde Malatya’ya gelen yazarlar, farklı okullarda öğrencilerle buluştu. Fuar kapsamında kente gelen 120 yazar, 120 ortaöğrenim okuluna giderek söyleşi programlarına katılıyor. Yazarlar ayrıca Malatya’daki 70 STK’da söyleşi gerçekleştiriyor.

SAİD ERCAN, TECDE ANADOLU LİSESİ'NDEYDİ

Tecde Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan “Malatya Kitap Fuarı kapsamında Malatya Tecde Anadolu Lisesi'nde öğrencilerimizle bir araya geldik. Sosyal medya bağımlılığı, kitapların önemi ve hayatta başarılı olmak üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Öğrenciler uyarıları dikkatle dinledi, notlar aldı ve en güzeli sorular sordular. İnternet ve sosyal medyayı dengeli kullanmanın, bedensel ve ruh sağlığı açısından zararları, zaman yönetimi, ön liberoyla oyunlardaki tehlikeler üzerine bilgilendirme yaptık. Öğrencilerin ilgisi yüksekti konferans sonunda birebir sorularla da öğrencilerle yakında sohbet etme imkânı bulduk” dedi.

HAYAT TECRÜBELERİNDEN BAHSETTİ

Uzman Psikolog Yazar Esan Gül ise Şehit Zekeriya Bitmez İmam Hatip öğrencileriyle bir araya geldi. Gül, öğrencilere “Gençliğin Kimlik Oluşu” hakkında bilgiler verdi. Yazar Sevda Türküsev de, Beydağı Abdulkadir Eriş Anadolu Lisesi’ndeydi. Öğrencilere “Kişisel gelişim, başarı, motivasyon ve liderlik konularında bilgiler veren Türküsev ayrıca, hayat tecrübelerinden de bahsetti.

EROL AFŞİN, OKUMANIN ÖNEMİNİ ANLATTI

Farabi Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleriyle söyleşide buluşan Hayatı Kucaklayan Yazılar isimli eserin yazarı Erol Afşin, okuma alışkanlığının olmamasının ciddi bir eksiklik olduğunu belirtti. Genelde boş zamanlarda değerlendirilen kitap okuma konusunun aslında boş bir iş olmadığını, ciddi bir iş olduğunu ve bundan dolayı kitap okumaya zaman ayırmak gerektiğinin altını çizen Afşin, herkesin birbirine karşı güzel şekilde hitap etmesi gerektiğini ve toplumsal bir hastalık haline gelen depresyona yakalanmamak için arkadaş ve dostlarla konuşmanın öneminden bahsetti. “Teknolojinin bizi değil, bizim teknolojiyi yönetmemiz gerekiyor” diyen Afşin, teknolojiyi sadece ihtiyaç olduğunda kullanıp aile ve arkadaşlara zaman ayırmak gerektiğini vurguladı.

HABER MERKEZİ