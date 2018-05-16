Yazar Cem Gülbent öğrencilerle buluştu

Etkinliğe Atatürk Ortaokulu’ndan 70 öğrenci katıldı. Yazarlık hayatına nasıl başladığını anlatarak programa başlayan Cem Gülbent, askerlik yıllarında ayağında yaşadığı problemin yazarlık hayatında dönüm noktası olduğunu ifade etti.

YAZMANIN PÜF NOKTASI

Gülbent, yazmak için dört püf noktanın çok önemli olduğunu ifade ederek, bu dört püf noktalanın; çok kitap okumak, çok yazmak, merak duygusu uyandırmak ve değerlerimize ve kültürümüze uygun yazmak olduğunu söyledi.

Kitap yazarken kullanılacak dilin kitabın akıcı olması ve okuyucu sıkmaması için oldukça önemli bir unsur olduğunu söyleyen Gülbent, “Konuşmalarınızla bir insana her şeyi yaptırabilirsiniz yeter ki inandırıcı ve düzgün bir dil kullanın” dedi.

Program sonunda çocuklar, Büyükşehir Kent Konseyi tarafında hediye edilen kitapları Cem Gülbent’e imzalatıp birlikte hatıra fotoğrafı çektiler.

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