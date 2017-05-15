İmza gününde “Mihriye” ve “Ötekiler” isimli kitaplarını imzalayan Asuman Sarıtaç’a kitapseverler yoğun ilgi gösterirken Sarıtaç da okurları ile fotoğraf çektirerek sohbet etti.

İmza gününde konuşan Sarıtaç, okuma kültürünün çocukluk yaşta yerleştirilmesini önererek, okumanın beyni geliştirdiğini söyledi.

Günümüzde İnternet esiri olan çocuk ve gençlerin okumadan uzaklaştıklarına dikkat çeken Sarıtaç, “Teknoloji, dijital çağdayız. Elbette İnternet kullanılacak. Ancak herkes kendi görevi ve işiyle ilgili İnterneti kullanırsa, daha verim alınır. Bu nedenle, çocukların İnternet bağımlısı olmaktan kurtarılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Asuman Sarıtaç, “Mihriye” isimli kitabından da söz ederek, “Mihriye bir kadın hikayesi. Mihriye, konuşulmayan gizlenmek isteneni anlatıyor. Kitapta gün geçtikçe artan kadına şiddete dikkat çekiliyor ve toplum sorgulanıyor” diye konuştu.

Öte yandan Asuman Sarıtaç’ın imza gününe katılarak kitap imzalatan Malatya İş Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Göknur Aktay da, kitap fuarının çok güzel olduğunu söyleyerek Asuman Sarıtaç’ın beğendiği bir yazar olduğunu aktardı.

İHA