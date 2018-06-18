Yaz Tatilinde 'Bilgi Evi' Hizmette

“MİSAFİRLERİMİZ KİTAP OKUYOR, SOHBET EDİYOR, ZAMANI FAYDALI GEÇİRİYOR”

Eğitim ve kültürel hizmetlerinde genişlettiği hizmet yelpazesiyle Yeşilyurt’u bu alanda örnek gösterilen ilçe hüviyetine ulaştıran Yeşilyurt Belediyesinin, kitap okuma alışkanlığını daha iyi bir noktaya ulaştırmak, her yaştan vatandaşın kitap, dergi ve gazetelerini rahat ve huzurlu bir ortamda okumalarına imkân tanımak adına hizmete sunduğu Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi, açıldığı günden beri çok yoğun ilgi görüyor.

“EĞİTİM VE KÜLTÜREL HİZMETLERDE ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR İLÇE OLDUK”

Malatya’lı ünlü yazar ve düşünür Fethi Gemuhluoğlu’nun adına yakışan hizmetlerin vatandaşlara ulaşmasını sağlayan Bilgi Evini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt, eğitim ve kültürel hizmetlerde isminden söz ettiren, hayata geçirilen projeler ve yatırımlarla eğitime önemli katma değer sağlayan bir ilçe konuma yükselmiştir. Burayı ziyaret eden hemşerilerimiz ve gençlerimiz raflardaki kitaplardan istediklerini alıp okuma şansına sahip olmasının yanı sıra yanlarında getirdikleri kitap, dergi ve gazetelerini rahat ve huzurlu bir ortamda okuma fırsatına ulaşıyor.” ifadelerini kullandı.

“FETHİ GEMUHLUOĞLU BİLGİ EVİMİZ, GENÇLERİMİZİN İKİNCİ EVİ HALİNE GELDİ”

Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evine özellikle gençlerin çok yoğun rağbet göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çınar, “İki katlı binamızın alt katı kütüphane üst katı ise ders çalışma bölümü olarak halkımıza hizmet vermeye devam etmektedir. Malatya’nın yetiştirdiği fikir ve düşünce adamı Fethi Gemuhluoğlu’nun adını taşıyan Bilgi Evimiz her yaştan vatandaşın eğitim ve kültürel yaşamına renk katacak faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın buraya gelip fikir ve düşünce hayatlarına katkı sunacak eğitim hizmetlerinden yararlanmaları burayı açarken ortaya koyduğumuz hedeflere ulaştığımızın açıkça göstergesidir. Özellikle de gençlerimizin ödevlerini ve derslerini yapmaları için burayı tercih etmeleri, kitap okumalarını ve kültürel sohbetlerini bu çatı altında gerçekleştirmeleri gelecek adına hepimizi umutlandırmaktadır. Gençlerimiz buraya gelerek ders çalışabiliyor, okul derslerine yardımcı kaynaklara ulaşabiliyor, kitap okumanın önemini daha yakından kavrayabiliyor” dedi.

“7’DEN 70’E HERKES BİLGİYE KOLAY ULAŞABİLİYOR”

Kent halkının kültür ve sanat gelişimine katkıda bulunmaya devam ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Farklı konsept ve mimari yapısının yanı sıra, kitap okumayı teşvik edecek alanlarıyla Malatya'nın eğitim ve kültürel yaşamına renklilik getiren Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evimiz hemşerilerimizin hem bugününe hem de geleceğine yönelik kalıcı bir yatırımdır. Okumayı daha cazip hale getirmek, kentin kültür hayatına katkı sağlamak ve kitap okuma oranını artırmak belediyemizin başlıca hedefleri arasındadır. Eğitim alanında çalışmalarımız artarak devam edecektir.” diye konuştu.

"EĞİTİME YATIRIM YAPMAK GELECEĞE UMUTLA BAKMAKTIR"

Başkan Çınar, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evinde üç bine yakın kitabın bulunduğunu hatırlatırken, konuşmasını şu şekilde tamamladı; “ Gençlerimizin isteklerini, beklentilerini ilk ağızdan duyuyoruz. İstekleri doğrultusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu tür kültür alanlarının sayısını arttıracağız. Bilgi Evimizde üç bine yakın kitabımız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu kitapları alıp evlerinde de okuyabiliyorlar. Okumayı ve araştırmayı arttırmayı, her yaşta vatandaşımızı kitap okumaya teşvik etmeyi, geleceğe yapılacak en ciddi ve önemli yatırım olarak görüyoruz. Doğru bir kariyer planlaması yapan, sorumluluk alan, çağın gerektirdiği şekilde kendisini geliştiren gençlerimizin sayısını artırmalıyız. Okuyan, anlayan, okuduğunu anladığını başka bilgilerle harmanlayan ve muhakeme yaparak bir sonuca ulaşan bir gençlik için imkânlarımızı seferber ettik” şeklinde konuştu.

“BİLGİ EVİ, BİZLERE İKİNCİ BİR YUVA OLDU”

Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evini ziyareti sırasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilerle sohbet eden Başkanı Çınar öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bilgi Evinden eğitim dönemi boyunca süreli faydalandıklarını ve yaz döneminde de çalışmalarına devam ettiklerini belirten öğrenciler, Bilgi Evinin adeta ikinci yuvaları olduğunu ifade ettiler.

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