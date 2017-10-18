Uygulamanın sağlayacağı tasarruf ve kazanımlarını daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), uygulamanın birinci yılının sonuçlarını da raporlaştırdı. İTÜ’nün raporuna göre, yaz saati uygulamasının tüm yıl boyunca kullanılması ile geçilen SSU (Sabit Saat Uygulaması) sadece elektrik tüketiminde tasarruf getirmedi, aynı zamanda 2 milyar dolarlık potansiyel bir yatırımı da zorunlu olmaktan çıkardı. Uygulama ile Türkiye, 1 milyon 308 bin 297 MWh daha az elektrik tüketti. Bu tasarrufun maddi karşılığı ise tek zamanlı tarifeler için 538,6 milyon, üç zamanlı tarifler için ise 801,6 milyon TL’ye karşılık geliyor.

İTÜ raporu ışığında yaz saati uygulamasının kazanımlarına değinildi. İTÜ heyeti raporun hemen başında, kamuoyunda gündeme gelen değerlendirmelerin yeterli veri ışığında, belirli bir metodolojiye dayanmadan yapıldığına dikkat çekerek, tüm verilerin elde edilerek raporun hazırlandığına vurgu yaptı. İTÜ heyeti, yaz saati uygulamasının etkili olduğu saatlerdeki elektrik tüketimini bir yıl önceki yılın aynı dönemindeki tüketimler ile gün gün karşılaştırdı. Çıkan tasarruf miktarı, bir önceki yıla göre çok daha sert geçen kışın etkisi ve Türkiye’nin büyüme rakamlarının elektrik tüketimine etkisinden arındırıldı. Yaz saati uygulamasının, etkilediği saatlerde tüm diğer etkenlerden bağımsız olarak, nasıl bir tüketim değişikliği sağladığı ortaya konuldu. Sonuç olarak elektrik tüketiminde yaz saati uygulaması ile sağlanan toplam tasarruf değeri 1 milyon 308 bin 297 MWh olarak hesaplandı. Elde edilen bu değerin ekonomik karşılığı tek zamanlı tarifeler için 538 milyon 689 bin 139 TL ve üç zamanlı tarifeler için 801 milyon 602 bin 430 TL’ye tekabül ediyor.

İHA