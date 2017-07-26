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Yaz Kur’an Kursu öğrencileri piknik yaptı

Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından Yaz Kur’an Kursu’nda eğitim gören öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek için piknik organizasyonu düzenlendi.

25 Temmuz 2017 Salı 11:54
Yaz Kur’an Kursu öğrencileri piknik yaptı

  Turgut Özal Tabiat Parkı’nda düzenlenen etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu; “Yeşilyurt Kent Konseyimizde ‘Haydi Çocuklar Kur’an Ayında Kur’anla Buluşalım’ sloganıyla Kur’an Kursumuzu başlattık. ‪’Sizin En Hayırlınız Kur'an'ı Öğrenen ve Öğretendir’ hadisi şerif düsturu ile çocuklarımıza, gençlerimize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Kur’an kursundaki öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yükseltmek, Kur’an-ı Kerim’e geçen öğrencilerimizi ödüllendirmek için böyle bir piknik organizasyonu düzenledik. Pikniğe katılan öğrencilerimiz ve velileri oldukça memnun oldular. Çocuklarımız doyasıya eğlendiler. Yeşilyurt Kent Konseyi olarak vatandaşlarımıza her alanda faydalı olmak için uğraşıyoruz. Ben buradan etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Piknikte halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışmaları yapıldı. Yarışmada kazanan öğrencilere Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

HABER MERKEZİ
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