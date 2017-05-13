Yapılan açıklamada, “Yaz kıyafeti uygulamasına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince 15 Mayıs 2017 tarihinde başlanacak, 15 Eylül 2017 tarihinde son verilecektir” denildi.

BÖLGELERİN İKLİMİ VE ÇALIŞMA ORTAMLARI DİKKATE ALINARAK…

Konuyla ilgili olarak 2007’de yayımlanan genelgede, “Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin kılık ve kıyafeti ile klimaların ayarlanmasına yönelik hususlar 2006/14 sayılı genelge ile belirlenmişti.

Hava sıcaklıkları ile ilgili tahminler dikkate alınarak; sıcaklıkların bunaltıcı düzeylere yükselmesi nedeniyle çalışma koşullarında oluşabilecek olumsuzlukların giderilmesi, hava şartlarından kaynaklanabilecek verimlilik azalışının önlenmesi ve küresel ısınma etkilerinin azaltılması amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte belirtilen hususlar da dikkate alınarak bakanlıklar ve valiliklerce;



1. Bölgelerin iklimi ve çalışma ortamları dikkate alınarak, 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında makam odalarına giriş ve çıkışlar dahil olmak üzere ceket giyme ve kravat takma zorunluluğunun kaldırılması,



2. Önemli miktarlarda elektrik tüketimine neden olan klimaların 22-24 dereceye ayarlanması, hususlarında gereken tedbirler alınacaktır.



24 Haziran 2006 tarihli ve 26208 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan 2006/14 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır” ifadeleri yer almıştı.



Bu anlamda, kamu kurumlarında çalışan kişiler de bu durumdan memnun olduklarını belirtiyorlar. Eskiden 30 derece sıcaklıklarda sıcaktan yandıklarını söyleyen çalışanlar, söz konusu genelge ile rahatladıklarını belirtiyorlar.

SELAHATTİN BAYRAK