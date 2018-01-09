Malatyalı pazarı seviyor. Pazar kültürünün değişmeden devam ettiği ilde kış ortalamasına göre güzel giden havalar pazarda yazdan kalma hareketliliği devam ettiriyor. Esnaf Murat Küçük sebze ve meyve fiyatları ile ilgili en pahalı ürünün yeşil soğan olduğunu söylerken, diğer ürünlerin ucuz olduğunu ifade etti.

MARUL 1 LİRA

Tere, roka, nane, samut ve kuzu kulağı sebzelerinin çok tüketildiğini de söyleyen Küçük, bu sebzelerin fiyatının 50 kuruş olduğunu belirtti. Küçük, "Marul fiyatı, 1 lira" dedi.

Domates ve salatalığın fiyatının ise çok zamanı olmadığı için sebzeye göre biraz daha pahalı olduğuna dikkat çeken Küçük, "Domates ile salatalığın kilosu 3 buçuk lira" diye konuştu.

ELİMİZİ CEBİMİZE ATAMAZDIK

Vatandaşlar ise bu ucuzluktan memnun olduklarını söyledi. Vatandaşlardan Eşref Yılmaz, “Normalde bu aylarda elimizi cebimize atamazdık. Ama gördüğünüz gibi fiyatlar çok iyi. Havanın sıcak seyretmesi bunu etkiliyormuş. Ama yağışların olmaması, kurak bir yazın bizi beklediğini gösterir. Yani yağışlar olsun da fiyatların yükselmesi önemli değil” diye konuştu.

SELAHATTİN BAYRAK